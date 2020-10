Los vecinos de la meseta chubutense volvieron a pedir por la minería

Varios centenares de vecinos de Gastre, Gan Gan, Las Plumas y otros puntos de la Meseta Central del Chubut realizaron este martes una nueva manifestación bajo el lema “#QueremosDecidir”, con el cual reclaman que sus voces sean escuchadas a la hora de definir proyectos productivos que permitan a la región salir de su retraso histórico en infraestructura y generar, además, fuentes de empleo, ante la creciente emigración por falta de oportunidades.

Como todos los días 20 de cada mes, los vecinos reclamaron en los espacios públicos que son puntos de encuentro en la región. Esta vez, en particular, en Gastre la situación epidemiológica por la pandemia del coronavirus -en la pequeña localidad hay 5 casos activos de COVID-19- obligó a que la manifestación fuera por medio de una caravana que sumó decenas de vehículos, con el fin de evitar aglomeraciones de personas.

Aunque en las restantes localidades de la Meseta no se registran casos activos de la enfermedad, la modalidad fue similar, como medida de prevención ante la creciente cantidad de contagios en distintas zonas de Chubut.

Los vehículos que integraron las caravanas hicieron sonar sus bocinas y sus conductores y ocupantes enarbolaron banderas con consignas vinculadas al desarrollo y a la necesidad de que en la región, rica en minerales, se generen inversiones para que haya fuentes de trabajo.

“Hoy marchamos una vez más, en medio de tanta desidia, después de meses de sostener el grito ‘Queremos decidir”. Los tiempos se siguen prolongando, la espera sigue siendo lo que ha sido siempre acá en la Meseta, una maldición”, indicó un documento que elaboraron en ese contexto los participantes de la manifestación en Gastre.

“Durante todos estos meses hemos sido agraviados, insultados, difamados por los opositores al desarrollo. Cada vez que gritamos una verdad, responden con calumnias, con mentiras y desinformación”, agregaron.

“Tal vez el hecho que alcemos las voces -continuaron- no les cae bien a quienes pretenden seguir viviendo de la hipocresía y la mentira. Se escudan en una falaz defensa de recursos, por la que se llenan la boca mientras hacen la vista gorda a una cantidad enorme de cosas que nos perjudican todos los días”.

“Al mismo tiempo, la dirigencia política, empachada de apatía por los habitantes de la Meseta, siente temor por las amenazas cotidianas de los opositores al desarrollo de la Meseta”, agregaron.

Y finalizaron: “Mientras tanto, nosotros seguimos acá, mordiendo el polvo, resistiendo, dándole sentido y vida a la resiliencia. Por eso hoy más que nunca, en otro grito profundo, retrato de hartazgo y justicia, decimos que Queremos Decidir YA”.

En tanto, en Gan Gan la manifestación culminó con la entonación del himno nacional argentino, unas palabras del productor Roberto Rial quien despejó dudas sobre el uso del agua; y un breve discurso de la odontóloga y referente local Magda Luz Riera, quien alentó a los vecinos a seguir adelante con el reclamo.