“Lo que tiene el Gobierno, es un exceso de ministros que no deciden nada”, dijo Buzzi

En el marco de la crisis que está atravesando la Provincia, Martín Buzzi, ex gobernador de Chubut, brindó su opinión respecto a los principales inconvenientes. En una entrevista exclusiva con Chubut Hoy, el ex titular del Poder Ejecutivo consideró que “el mayor problema que estamos teniendo actualmente no es un tema económico, que tiene un gran impacto, sino que el problema más profundo es político. Hay problema político de construir un consenso para poder funcionar”.

En cuanto a lo que la Provincia es capaz de producir, el ex mandatario sostuvo que “en los últimos años nosotros hemos ido perdiendo un nivel de complejidad que teníamos en otro momento. No solamente tenemos esa capacidad de producir petróleo, sino que también tenemos en la zona sur una base de exportación de tecnologías o de industria extractiva que se vende en todo el mundo”.

Ante la pérdida de algunas industrias distribuidas en distintas localidades, Buzzi indicó que eso fue consecuencia “de una combinación de cosas”. “Creo que estas cosas pasan no por no tener consenso político, porque con tener un Ministerio que medianamente tome los temas, levante el teléfono, hable con las autoridades nacionales y le encontrás la vuelta”, agregó.

Consenso necesario

En este mismo sentido, cuestionó que “lo que tenes que tener vos hoy es el consenso para progresar para adelante. Pero para mantener lo que hoy tenes es necesario una buena gestión”.

Al ser consultado sobre lo que le falta a la política chubutense para que la Provincia funcione, Buzzi enfatizó que “hay contextos que facilitan la generación de acuerdos. Este contexto de la pandemia está generando un ámbito para poder acordar como pocos momentos antes”.

En tanto que el ex Gobernador también consideró que la falta de consenso en la política provincial se debe a que “cuando están estos climas el que tiene que hacer la convocatoria es el que está sentado en la silla. El que tiene la lapicera es el que puede decir, discutimos, acordamos y llevamos adelante”.

Grupo de ex gobernadores

Buzzi también contó una infidencia, afirmando que integra un grupo de WhattsApp con distintos ex gobernadores de la Provincia, según el ex mandatario, allí están: Fernando Cosentino, Carlos Maestro, Néstor Perl y José Luis Lizurume. En esta conversación, “intercambiamos cosas y la verdad que estaríamos todos en la primera fila apoyando un acuerdo de estas características. Los más activos son Cosentino y Perl, y la verdad que todos estamos dispuestos a poder apoyar y a sumar”.

“Nos estamos volviendo irrelevantes”

“Con el tema de las cuestiones económicas, el mayor riesgo que tenemos es que nos estamos volviendo irrelevantes políticamente a nivel nacional. Estamos condicionados porque todos los meses estamos pidiendo para pagar los sueldos”, apuntó.

En esta misma línea, remarcó que “si nos ponemos siempre en la fila del que está pidiendo plata, después de un año y medio quién nos va a preguntar algo de otra cosa. Es parte del problema”.

Ministros sin decisión

Buzzi también consideró que “hoy tenemos problemas propios como chubutenses por problemas de administración y política, pero también los problemas que tiene la Argentina como país se han ido concentrando en el centro. Argentina a medida que se aleja del centro se va deshilachando, también pasa en la región norte del país”.

Asimismo, el ex Gobernador opinó que “cuando digo que hace falta un acuerdo político y convocar a los actores políticamente relevantes. Lo que sí tiene el Gobierno hoy es un exceso de ministros que no deciden nada. Cuando vos tenes un exceso de ministros que no deciden nada pasa esto. Hay áreas completas del Gobierno donde prácticamente no se toman decisiones. Uno preferiría tener cinco o seis ministros con mucha capacidad de decisión y con una lapicera bien pesada para que ordenen el sistema en el cual vivimos”.