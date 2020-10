Llugdar: “No vamos a resignar ninguno de los derechos adquiridos”

El Secretario General del Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral, puntualizó la importancia del trabajo paritario conjunto con los gremios Petroleros de base en la región, con la finalidad de no claudicar ante el avance de los sectores patronales que van en detrimento de los intereses de cada uno de sus afiliados.

José Dante Llugdar enfatizó este lunes que la Institución que conduce se debe por completo a sus representados de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y que de ninguna manera se aceptarán las condiciones de acuerdo paritario que ya han consensuado algunos gremios petroleros en otras regiones del país.

En ese marco, el líder sindicalista señaló que de ninguna manera se aceptará que la parte empresarial ajuste al sector de los Trabajadores a partir de una reducción de costos en nombre de una supuesta ‘sustentabilidad’, que no sería más que una flexibilización laboral encubierta.

“Ya hemos tenido suficiente con el recorte de un 40% en el neto percibido por los suspendidos en el marco del Art. 223 Bis. Las empresas cotizan Petróleo y Gas en dólares y pagan los sueldos en pesos, por lo que ahorran con cada devaluación y del otro lado estamos los Trabajadores, que siempre vamos a la pérdida. Eso no puede continuar siendo así”, determinó Llugdar.

En declaraciones a la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda que conduce David Klappenbach, el dirigente subrayó que será clave el accionar del Sindicato y de sus pares de Petroleros Privados de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego para no resignar derechos en la pauta salarial, a fin de concretar un acuerdo para la ya atrasada Paritaria 2019, que sea acorde a las necesidades del Trabajador, y también establecer condiciones para la correspondiente al año en curso.