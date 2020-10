Lloyd Jones: “No insistimos más en dialogar con Arcioni”

La diputada del interbloque, Leila Lloyd Jones, dijo que no tiene problemas en reunirse con la Mesa de Unidad Sindical, siempre que me llamaron estuve” y recordó que concurrió a la peatonal junto a sus pares José Jiménez y Mariela Williams para hablar con el gobernador y los mandó con el ministro de gobierno, José Grazzini.

“El Gobernador no nos atendió para debatir sobre la problemática de los trabajadores estatales, así que por mi lado está agotado insistir en lograr una reunión con Arcioni, pero los gremios lo deben seguir solicitando”, manifestó.

La legisladora trelewense sostuvo que los desplantes del gobernador “lo tomo como de quien viene, nunca nos recibió siendo diputados del oficialismo por lo que yo ya no pido más reuniones”.

No duda que ahora deben trabajar por el bien de la provincia, “estamos como diputados puestos por el pueblo y debemos trabajar por los vecinos de Chubut”.

Sesión presencial

Sobre las sesiones virtuales espera que la próxima sea en el recinto de la Legislatura y descarto que se trate la megaminería, “no ingreso nada sobre el tema minero, no se hará nada a escondidas, no trabajaremos de espalda a la gente, mi postura es clara, no a la minería”.

Reconoció que le llamo la atención que el gobernador haya estado trabajado en silencio sobre el tema minero, “pero es producto de la falta de diálogo”.

“El madernismo estará en el PJ”

En cuanto a las elecciones internas en el PJ, la diputada indicó que el sector del madernismo acompañará una lista de unidad del PJ “pero sólo mirando y observando” y sostuvo que tanto Linares como Mac Karthy “son dos compañeros peronistas”.

Agrego que su sector estará contemplado en el Consejo de Localidad o en el congreso provincial, “porque si queremos que el peronismo salga adelante y llevar propuestas diferentes de lo que viene siendo hasta ahora es necesario hacer una lista de unidad”.