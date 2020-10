Linares cuestionó los aumentos salariales otorgados por Arcioni

El ex intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, analizó el escenario político y económico actual en el marco de la pandemia y planteó que “hoy en la provincia de lo único que se habla es del sueldo”, en relación a la falta de pago de haberes a los estatales, agregando que “no se habla de obras públicas, inversión ni economía, ni siquiera del futuro”. También, objetó que “en nombre de la gobernabilidad se permita cualquier zafarrancho”, dijo en declaraciones a AzM Radio.

“El déficit sigue estando”

Asimismo, el ex candidato a gobernador de Chubut sostuvo que “tenemos que ser conscientes de que aquello que va a pasar esta semana es nada menos que otro enorme endeudamiento a la provincia, sin que se hubiera arreglado absolutamente nada” y advirtió que “estamos peor que antes y seguimos endeudándonos”.

“Hasta diciembre vamos a tomar deuda por más de $13.000 millones que vamos a pagar todos los chubutenses; el déficit sigue estando, el achicamiento del Estado sobre todo, en la parte política no se hizo”, apuntó.



Paritarias “mal otorgadas”

En otro orden, para Linares “las paritarias (acordadas durante la campaña de 2019) estuvieron mal dadas, es algo que si lo hubiéramos planteado en su momento mucha gente no hubiera acompañado; la cláusula gatillo estuvo mal dada porque la economía de la provincia no daba para hacer eso”, a la vez que puntualizó que “la reestructuración de la deuda tardó mucho y no se hace como se tiene que hacer; no se habló nunca, en estos años, de la parte productiva”.

“Sus socios fueron los primeros traicionados”

“Arcioni es una persona que le mintió a la gente, que sigue endeudando a la provincia, mintiendo y perjudicando a toda la población”, criticó Linares, agregando que “si después quiere seguir o no es cosa suya; sus socios políticos fueron los primeros traicionados, no puede ser que un vicegobernador no sepa las medidas que toma el gobernador; el desequilibrio que hizo Arcioni en la provincia tiene sus costos y son graves”, advirtió el dirigente comodorense

Críticas a diputados

“Me parece que no estamos siendo claros en el posicionamiento, nuestros diputados tienen que serlo, no pueden ser cómplices”, mencionó el ex intendente de Comodoro Rivadavia, recalcando de manera contundente que “hay que ser claritos, si levantan las manos pasan a ser cómplices”, criticando “que por decir que debe haber gobernabilidad haya que permitir cualquier zafarrancho en la provincia; y así estamos”.