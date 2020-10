Linares atragantado

La foto de Arcioni junto a Alberto Fernández el pasado sábado en el acto por el Día de la Lealtad generó toda clase de comentarios entre dirigentes peronistas, militantes e incluso estatales que se preguntaban que hacía en Buenos Aires cuando no atiende a la ciudadanía en Rawson. Uno de los más molestos resultó Carlos Linares quien no se privó de publicar en Twitter su reflexión a respecto. “Al cabo de un fin de semana peronista no quiero dejar pasar la presencia de Arcioni en un acto de la CGT. Las palabras peronismo y lealtad no están en su diccionario”, y tras cuestionar al Gobernador por su acercamiento previo al macrismo, y su relación con Massa, expresó “como peronista militante quiero repudiar su presencia, que nada tiene que ver con la historia de nuestro movimiento”, se quejó Linares quien prepara el terreno de cara a las legislativas 2021.