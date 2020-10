Legislatura: APEL profundizó el reclamo y se suspendió la sesión virtual

Cuando el vicegobernador Ricardo Sastre se aprestaba a dar inicio a la sesión ordinaria de la Legislatura en modo virtual, tal se había anunciado oportunamente, irrumpieron un grupo de trabajadores liderados por Ángel Sierra, titular de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL), evitando que los legisladores sesionen. Los diputados de la oposición cargaron contra el Vicegobernador, y éste no tardó en responder que lo ocurrido es el resultado del retraso salarial con los trabajadores por lo que decidió no criminalizar la protesta y acceder a las demandas.

Al son de bombos y redoblantes, el dirigente de APEL afirmó que la sesión prevista para este jueves no cumplía con el reglamento y retirando toda colaboración hasta tanto se perciban los salarios adeudados.

Tras estos acontecimientos, el vicegobernador Sastre encabezó una conferencia de prensa donde anunció la suspensión de la sesión.

Retraso salarial

“Es una situación compleja por donde se la mire. Yo entiendo que a los diputados se le solicita que trabajen, pero acá hay una realidad que es inocultable que es el atraso salarial que tienen los empleados. Creo que en la situación que está hoy el pago y el atraso salarial con todos los empleados de la Administración Pública y en lo que a mí me compete que es la Legislatura de la Provincia, es una situación muy compleja”, manifestó el Vicegobernador.

Sastre también enfatizó que “como empleador y como Presidente de la Casa es muy difícil poder entablar un diálogo, exigir o pretender algo de ellos también. Es algo entendible. Entiendo muchísimo la situación de los empleados”.

Equilibrio

“Yo tengo que hacer un equilibrio entre aquellos que pretenden sesionar y los empleados que no cobran sus sueldos. Esa es la única realidad. Entiendo que no hay que forzar las cosas cuando no hay un panorama claro sobre cuándo van a cobrar los salarios”, enfatizó Sastre al tiempo que agregó, “nunca fui de la idea de ‘pasar por la banquina’ a ningún trabajador si no cobraron sus salarios”.



En contra del Reglamento Orgánico

Por su parte, Ángel Sierra, secretario general de la APEL, sostuvo que los diputados, “estaban infringiendo y violando ampliamente el Reglamento Orgánico, que fue modificado y aprobado por los mismos diputados hace un mes atrás”.

“Acá lo que tienen que hacer es venir, hablar y poner la cara como se lo pedimos en su momento”, dijo Sierra y agregó “para que no digan que uno es golpista, vamos a invitar a los diputados para que se hagan presentes en el Poder Legislativo y a ver si con un segundo llamado se dignan a escucharnos y a atendernos a todos los representantes de los trabajadores y a los trabajadores en general”.

Cruce con la oposición

Tras suspenderse la sesión legislativa, las autoridades de los bloques Frente de Todos y Juntos por el Cambio, cargaron contra el Vicegobernador y le enviaron una nota en la que califican de “intempestiva, antirreglamentaria y unilateral”, la decisión de proceder a la suspensión de la sesión virtual de este jueves. En la misiva solicitan se indique de manera fehaciente las razones por las cuales, decidió suspender la sesión.

La respuesta de Ricardo Sastre no tardó en llegar, en la que niega “enfáticamente que mi decisión haya sido intempestiva, antirreglamentaria y unilateral toda vez que el art. 176 del Reglamento me faculta a suspender la Sesión ante el desorden generalizado que existía dentro de toda la Legislatura Provincial y en especial en el despacho donde se estaba produciendo la Sesión”, expuso en el escrito enviado a los legisladores.

En su descargo el Vicegobernador expone que consideró, “conveniente el no llamar a la fuerza pública con el objetivo de proceder al desalojo del edificio legislativo, a fin de no agudizar el conflicto social imperante en la provincia y enfrentar trabajadores con trabajadores”, indicó Sastre previo un pormenorizado informe en el que expone las circunstancias que provocaron que finalmente decidiera suspender la sesión legislativa.