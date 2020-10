Legislativos no prestarán colaboración si no cobran los sueldos atrasados

Desde el Poder Ejecutivo de Chubut se solicitó que se realice una sesión especial en la Legislatura para que se apruebe el préstamo que le otorgaría el Gobierno Nacional por 5.000 millones de pesos. Desde la administración de Mariano Arcioni insistieron con que estos ingresos servirían para poder avanzar con la cancelación de los salarios de los trabajadores estatales.

No obstante, desde la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL) ratificaron ayer que no prestarán colaboración para que el Poder Legislativo sesione hasta que perciban los haberes correspondientes a julio y a agosto.

Esto fue confirmado ayer por el secretario general de la asociación sindical en cuestión, Ángel Sierra, quien anunció esta información luego de una asamblea que se concretó en horas de la mañana de la víspera. Al respecto, agregó que “una vez más la Provincia se va a endeudar para hacer frente al pago de los salarios y que no va a alcanzar para nada, que no va a servir para nada como los 5.000 millones que ya fueron hechos con anterioridad y ratificados por esta Cámara”.

“Es vergonzoso”

“Digo que no van a servir para nada, porque vienen en tres pagos, uno de 2.000, uno de 1.500 y otro de 1.500 en el mes de diciembre cuando tenemos una masa salarial de 5.200 millones. Hoy se están necesitando 20.000 millones de pesos para poner los salarios al día, por eso que vengan 2.000 millones y haya que hacer una sesión para ratificar un convenio de esta naturaleza me parece algo muy poco serio de este Gobierno”, apuntó Sierra.

También cuestionó que la administración de Arcioni “haya estado un mes haciendo gestiones en Buenos Aires para nada, porque esto sí que es para nada. Traer y ratificar un convenio, que lo que te ingresa inmediatamente es el 10% de lo que hoy se necesita para poner al día los salarios de los empleados estatales es vergonzoso”.

Apoyo del resto de los sindicatos

Al ser consultado sobre posibles presiones desde otras asociaciones sindicales estatales para que se preste colaboración, el secretario general de la APEL remarcó que “ya lo he hablado con el resto de los representantes de los trabajadores y en su mayoría apoyan lo que nosotros estamos diciendo”.

En cuanto al endeudamiento por 50 millones de dólares para el que fue autorizado el Gobierno Provincial por parte de las autoridades de la Casa Rosada, Sierra dijo que esto no debe ser ratificado por la Legislatura.