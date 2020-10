Las reservas petroleras de Chubut alcanzaron su peor nivel en 10 años

Chubut lidera el ranking de producción petrolera del país desde hace largos años, aunque en los últimos tiempos Neuquén ha crecido exponencialmente luego de la aparición de Vaca Muerta. De hecho, el año pasado ya se hablaba de que esta última provincia se impondría en la nómina de producción de crudo.

Si bien en 2019 hubo una merma considerable en las reservas petroleras de la Cuenca del Golfo San Jorge, con una retracción del 7,3%, en Chubut este impacto tuvo una variación negativa de 3,4%. Al margen de estos números, las reservas petroleras de Chubut siguieron representando el 43% del total nacional, mientras que las gasíferas de Neuquén alcanzaron al 62% del total.

Según los datos de la Secretaría de Energía de la Nación, encabezada por Darío Martínez, los resultados de las reservas petroleras y gasíferas fueron menores a las que se esperaban durante 2019. Si bien se esperaba una recuperación significativa, esto finalmente no ocurrió. Esta situación estuvo influenciada por los efectos negativos de la pandemia y también por la caída sustancial en las labores exploratorias durante 2020.

En todo el territorio nacional, las reservas petroleras ascendieron un 1,1%, llegando a los 2.416 millones de barriles de crudo. Por su parte, las gasíferas evidenciaron una variación positiva de 1,3%, lo que representa 2.145 millones de barriles equivalentes de petróleo.

En el análisis específico de lo que ocurrió en Chubut durante 2019, resulta que los reservorios petroleros tuvieron una merma de 3,4%, alcanzando los peores niveles de los últimos 10 años. Puntualmente, se promediaron los 1.048 millones de barriles de crudo.

En tanto que, del total de la Cuenca del Golfo San Jorge, donde también tiene incidencia Santa Cruz, resulta que Chubut acumula 1.414 millones de barriles en reservas, que decrecieron 7,3% en comparación con el año inmediatamente anterior. No obstante, sumando ambas provincias, la cuenca en cuestión concentra el 56% de todos los reservorios de petróleo del país.

En contrapartida, los yacimientos neuquinos, con el eje puesto en Vaca Muerta, tuvieron un incremento del 28% en las reservas petroleras durante 2019, acumulando 955 millones de barriles. Cabe aclarar que, de este total, 678 millones corresponden a yacimientos no convencionales, que durante el último año tuvieron un salto del 77%.

Específicamente, la Cuenca Neuquina cuenta con el 61,9% de todas las reservas argentinas de gas natural y también con el 39,5% de las que corresponden al petróleo crudo.