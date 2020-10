Las gimnastas del Ferro nuevamente en entrenamiento

Dentro de las actividades habilitadas ara el regreso a su práctica en gimnasio, se encuentra la Gimnasia Artística del Club Ferrocarril Patagónico.

En grupos reducidos y en turnos, destinadas a deportistas con autonomía para el desarrollo de la disciplina, “La Maquinita” ya permite el disfrute para sus gimnastas.

En grupos reducidos

La Gimnasia Artística es una de las disciplinas que regresó a su práctica en la ciudad de Puerto Madryn y precisamente en el Club Ferrocarril Patagónico, con actividad en el Gimnasio N°2.

Bajo estrictos protocolos, cumpliendo con las pautas de bioseguridad para la práctica de la disciplina, divididas en grupos reducidos, en turnos y únicamente para deportistas con autonomía, Ferro abrió ya dicta los entrenamientos para sus gimnastas.

El Diario Web, habló con la profesora de la Gimnasia Artística de “La Maquinita, Susana Castro, quien contó la alegría por el regreso a la práctica: “ya volvimos, ya comenzamos. Estuvo re bien. Puedo estar muy cansada pero llego al club a las clases con las nenas y revivo. Es una cuota de energía enorme”.

La entrenadora destacó que en cuanto a las gimnastas que entrenan, son las que pueden realizar la actividad de manera individual y con autonomía: “lo que tomamos en cuenta son nenas que no haya que ayudarlas, que tengan autonomía. Tal vez hay chicas de 11 o 12 años que no pueden subirse a la paralela o a la viga, y ahí están limitadas. Tuvimos en cuenta a quienes ya habían competido y que por sobre esa base, podían practicar. Habíamos comprado una serie de elementos nuevos, utilizamos con nenas que están avanzadas, que dominan su cuerpo y que no corremos riesgo de lesión”.

Castro, también valoró la predisposición y la conducta de sus gimnastas por su propio cuidado: “las mismas nenas se cuidan. Se llevan su propio magnesio para la paralela, para tocarlo únicamente ellas, llevan su propia botellita de agua”, destacó.

En cuanto al armado de los grupos de gimnastas en los entrenos, detalló que “yo entreno con dos grupos, lunes, miércoles y viernes. Luli Gentile está a cargo de otro grupo. Estará como ayudante si es que se suman más chicas, Federica. Y también está Anita Taborda. Mientras que los martes y jueves está Eugenia Nodar con dos grupos más”.

Entrenaron en la virtualidad

Consultada por los entrenamientos virtuales que se fueron realizando durante la etapa fuerte de la cuarentena, Susana comentó que “fue todo una adaptación, adaptarse a las clases virtuales, que las nenas se enganchen, que las familias tengan acceso a internet… Todo fue adaptación. Hubieron nenas, del grupo más avanzado, que se engancharon mucho, los padres colaboraron: les armaron vigas de equilibrio en sus casas. Algunos les pudieron hacer barrotes. Compraron colchonetas”. Sumando la gran expectativa al decir que “nos conectábamos a las 17 horas y si abríamos el Zoom a las 16:45 ya estaban ansiosas de que comenzara a la clase. Fue muy raro todo, pero estuvo bueno, todo es aprendizaje”.

Un elemento por día de clase

La entrenadora, que es referente de la gimnasia artística en Puerto Madryn, aseguró que “estas clases también son todo aprendizaje”, agregando que “las nenas trabajan en un solo aparato, un día trabajan cada aparato. Un día colchoneta, otro día viga, otro día paralela, otro día salto. Pero únicamente ese día en ese mismo elemento. Ya no pueden hacer como hacíamos antes de estar entrenando 2 horas y entrenada media hora en cada aparato. Eso ya no se puede”.

Aseveró que “nosotros como profes tenemos que tener la cabeza súper abierta para reorganizar las clases, para que la nena no se aburra entrenar en el mismo aparato. Tenés que estar constantemente cambiándole la actividad dentro del mismo aparato y sostener que esté copada con ese trabajo”, “que no se aburra y no diga no quiero venir más (risas)”, indicó Castro.

Con capacitaciones

Varias disciplinas deportivas han realizado durante la etapa más extensa de la cuarentana por la pandemia, una serie de diversas capacitaciones, y en el caso de la Gimnasia Artística, también se realizó. En ese sentido, Susana Castro comentó que “la Unión de Gimnasia de América, nos brindó capacitaciones y yo participe de unos cursos online de cada aparato. Varias cosas fuimos aplicando y otras son para aplicarlas a largo plazo. Todos los participantes quedamos muy ansiosos”.

Agregando que “también hubo cursos de danza aplicada a la gimnasia, que estuvo muy bueno. Esas cosas que se dieron durante la cuarentena lo debo destacar porque a mí se me sirvió mucho. Todas estas capacitaciones fueron gratuitas”, detalló la entrenadora de la Gimnasia Artística de ¨La Maquinita¨, Susana Castro.

La Artística, ya está en pleno entrenamiento.