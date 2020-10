“Las actividades al aire libre no son de alto riesgo”, afirmó Denise Acosta

La referente de epidemiología del Hospital Dr. Andrés Ísola de Puerto Madryn, Denise Acosta, se manifestó respecto a la situación que está atravesando la ciudad e insistió con algunos pedidos para con la comunidad, con el objetivo de frenar la escalada de contagios e intentar reducir la cantidad de casos.

En primer lugar, indicó que en la ciudad del Golfo “hace una semana, aproximadamente, que venimos con una disminución de casos activos y eso nos permite interpretar o inferir qué puede llegar a pasar con nuestra situación dentro del ámbito hospitalario, ya que de esos casos nosotros vamos a tener internados posteriormente porque hay personas que se van a complicar. Tener ya tres veces menos el número de casos activos que teníamos hace dos semanas habla sobre una disminución de la circulación viral, que no es de la circulación viral sola, sino a través de las personas”. Esta situación, “nos da algún respiro, circunstancial y no definitivo”.

Ante la llegada del verano y la apertura de las actividades impulsadas por el Municipio, Acosta aclaró que “las actividades al aire libre no son actividades de alto riesgo, por lo cual todo lo que es flexibilización al aire libre son actividades que se deben permitir y se deben promover, porque es el lugar donde no nos vamos a contagiar”.

Indicaciones especiales

No obstante, aclaró que “si vamos y tomamos mate, sí. Pero si vamos al aire libre a caminar con alguien o a compartir un momento, es un lugar ideal, y no juntarnos dentro de las viviendas”.

Asimismo, agregó que durante la temporada de verano “van a coexistir más allá del Covid otras situaciones, porque vamos a empezar a tener aumento de los accidentes, que requieren hospitalización también. Viendo lo que sucede en el resto del mundo, lógicamente que tenemos que pensar que esto sigue un tiempo más y no sabemos cuánto”.

“No sabemos cómo funciona el virus, todavía no está claro eso. La actividad del virus es la incertidumbre y es lo que nos pone a todos un poco temerosos. Lo que podemos controlar es lo que hacemos nosotros con eso, por eso es el llamado a la comunidad de esto: si se permiten actividades al aire libre aprovechemos esos espacios porque son los lugares de bajo riesgo, pero no el aglomeramiento de personas o compartir mate o compartir botellas, que es lo que pone el riesgo de la transmisión”, apuntó la referente de epidemiología.

Día de la Madre

Respecto a las proyecciones que podrían hacerse para el mes de noviembre, Acosta explicó que “siempre las cifras que nosotros vemos ahora, tenemos que trasladarlo 15 días para atrás y 15 días para adelante. Con nuestros números actuales, sabemos que dentro de 15 días no vamos a tener la cantidad de internados que tuvimos hace dos semanas o una semana atrás”.

Asimismo, indicó que “como no sabemos cómo vamos a seguir con el número de casos no podríamos estipular que va a pasar a fines de noviembre, porque eso va a depender de lo que empiece a pasar ahora con el número de casos”.

En este sentido, resaltó que “estamos muy atentos para ver el resultado del domingo del Día de la Madre. Por ahí esas son las fechas que nosotros observamos y vemos que estaría bueno que no sea tan liberado al azar y nosotros esperamos a ver cómo se comportó la gente, sino que debería haber alguna pauta de no hacer determinadas cosas ese día”.