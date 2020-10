Lanzaron el concurso de literatura infantil Ala Delta

Abrieron la convocatoria para el premio Ala Delta de Literatura Infantil a todos los escritores de cualquier nacionalidad que sean mayores de edad y que presenten sus textos en lengua castellana o en cualquiera de las lenguas autonómicas.

Estableciendo un único premio de 14.500 euros, a cuenta de los derechos de autor, y que se deducirá de la primera y sucesivas liquidaciones de regalías que se efectúen para todas las versiones de la obra de Grupo Edelvives.

La concesión del premio lleva incluida la publicación de la obra premiada por parte del Grupo Edelvives en la colección Ala Delta.

La extensión de las obras, mecanografiadas a doble espacio, en letra Arial o Times New Roman de cuerpo 12, será de un mínimo de 50 folios y un máximo de 120. El tema de los originales será libre, así como su género literario.

Los originales deberán ser inéditos, no haber sido premiados con anterioridad, ni estar pendientes de fallo en otros premios. Cada concursante podrá enviar cuantos originales desee y se compromete a no retirarlos ni a presentarlos a otros premios antes de conocerse el fallo del jurado.

El plazo de admisión de originales se cerrará el 31 de marzo de 2021. Aquellos que se reciban más tarde solamente se admitirán a concurso si llevan matasellos de dicha fecha o de días anteriores.

El jurado será nombrado por Grupo Edelvives y estará formado por especialistas en literatura y en educación, así como por representantes de la editorial. Una vez dictado el fallo, se procederá a la apertura de la plica del original ganador. El fallo del jurado será inapelable y el premio podrá ser declarado desierto. Dicho fallo se hará público antes del 30 de septiembre de 2021.

Para contactos e inscripciones, dirigirse al sitio web https://www.edelvives.com/cdn/Uploads/editor/1_EDELVIVES/home_PREMIOS/2021_Bases_premios_AlaDelta.pdf