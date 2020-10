Lammens descartó el regreso del “Fútbol Para Todos”

En una entrevista con El Destape Radio, el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, fue consultado con respecto al fútbol argentino y su televisación.

En ese sentido, indicó que el deseo es que se emita por “la TV Pública”, pero descartó que se trate el regreso del “Fútbol para todos”.



Fútbol por la TV Pública

El Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, afirmó que el deseo del Gobierno Nacional es que “haya fútbol en la TV Pública”, en declaraciones brindadas en una entrevista con el medio El Destape Radio.

«Queremos trabajar para que haya partidos de fútbol en la TV Pública. Nos gustaría trabajar con los dueños de los derechos para que los argentinos cuenten con algunos partidos en esa pantalla. Nos gustaría una negociación para tener algún partido y existe la chance», explicó.

Lammens, declaró al respecto del fútbol y su televisación apenas luego de que se conozca la decisión de AFA de romper el contrato con Fox Sports por «graves incumplimientos» tras la fusión con ESPN, la que aún no fue aprobada por el Gobierno y fue señalada por Defensa de la Competencia.

Vale destacar que el contrato que firmaron hasta 2022 la AFA, Imagen Satelital S.A. (Turner-TNT Sports) y FSLA Holdings LLC (Fox Sports) establecía que ante la desaparición de una de las dos señales, la otra tendría prioridad para quedarse con la mitad de los derechos.

Teniendo en cuenta estos datos, Lammens aclaró que «no se piensa en la vuelta de Fútbol Para Todos», ya que el Estado «no será oferente» en las nuevas negociaciones.

«En su momento Fútbol para Todos fue una medida acertada pero no para el momento actual. La decisión de la AFA con la TV les corresponde a los dirigentes de los clubes. No nos vamos a involucrar con el tema de la televisación», concluyó el funcionario nacional.