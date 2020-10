La U18 junto a la Secretaría de Deportes de Nación

La Selección Argentina de Básquet Femenino U18, se encuentra entrenándose de cara al Pre Mundial de la categoría en el CENARD.

“Las Hormigas” recibieron la visita a la Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo. La chubutense Martina Torres, presenció la charla, ya que es una de las pre convocadas al equipo nacional.

La Secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, visitó el entrenamiento de la Selección Argentina Femenina U18 que se encuentra alistándose en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo para lo que será su participación en el Pre Mundial de la categoría en Colombia.

La funcionaria, ex jugadora de la Selección Argentina de Hockey “Las Leonas”, felicitó a la CABB por el desarrollo de la rama femenina del básquetbol, se emocionó junto a las jugadoras, recordando sus pasos como integrante del equipo nacional valorando las jornadas de preparación en el CENARD.

“Es una alegría verlas acá, vine para darles la bienvenida a la casa del deporte argentino. Estamos en un lugar que guarda muchos momentos de la historia nacional y quiero pedirles que se sientan parte de esto, porque nos están representando a todas y a todos. Nuestros atletas son un orgullo para nuestro país, llevan nuestra bandera en todo el mundo… Me emociona, es un honor enorme. Disfruten cada instante porque son poquitas las que tienen este privilegio y cada entrenamiento es un momento muy especial en la vida”, indicó Arrondo con emoción.

La charla tuvo lugar en el gimnasio León Najnudel del CENARD con la Secretaria de Deportes nacional comprometida con el encuentro con la preselección U18, que se concretó este miércoles dialogando con las jugadoras y el cuerpo técnico completo del seleccionado como así también con Fabián Borro, presidente de la CABB, quien también estuvo presente y agradeció el gesto.

Arrondo llegó levemente tarde a la cita y rápidamente se disculpó porque “los entrenamientos son sagrados y no pueden demorarse” dijo. Además, dialogó con Borro, Karina Rodríguez (Directora Nacional del Femenino) y el entrenador Gregorio Martínez, quienes les compartieron la actualidad del básquet femenino y este seleccionado en particular.

“Estoy muy agradecida por este momento que pasamos. Vine porque me parece importante, en mi función, estar acompañando a los deportistas, literalmente. Saludar, estar con ellos, saber de sus necesidades y ponerme a disposición. Lo mismo que con las instituciones y los dirigentes, como pasa con la CABB y Fabián, con la idea de conocer sus realidades y estrategias, en lo que podemos acordar y ayudar”, admitió la ex Leona (se retiró en 2009) en charla con Prensa CABB.

Asimismo, felicitó a la CABB por la iniciativa de que todas las Escuelas Deportivas Argentinas (EDA) sean destinadas a la rama femenina: “se nota el compromiso por el desarrollo y crecimiento del Femenino”, comentó.

Borro devolvió gentilezas y explicó cómo nació la decisión: “las EDA son para nenas y nenes, pero nosotros decidimos que se usen las 55 para el femenino porque lo necesita más. Y cuando se lo contamos, la Secretaría estuvo muy de acuerdo. En definitiva, es una decisión en conjunto, lo mismo que la distribución de las escuelas haya sido bien federal, llegando a todo el país, en especial a los lugares más necesitados, con más de 1600 chicas”, agregó el titular de la entidad madre del básquet nacional.