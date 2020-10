La U18 con Martina Torres presente sigue en preparación

La pre Selección Argentina U18 Femenina de básquetbol, continúa con su preparación de cara al Pre Mundial con los entrenamientos que se desarrollan en el CENARD de Buenos Aires.

Forma parte de esta convocatoria, la jugadora chubutense Martina Torres, quien desde la semana próxima bajo la dirección técnica de Gregorio Martínez, seguirá trabajando por su lugar en la lista final de la convocatoria.

Martina entrena con la “albiceleste”

La pre Selección Argentina U18 Femenina de básquetbol, comenzará desde el lunes una nueva etapa en su preparación con vistas el Pre Mundial que está pautado para el 6 de diciembre en Colombia.

Luego de tres meses de entrenamientos (dos vía plataformas virtuales y en el último, para algunas chicas, de forma presencial en el CENARD), el staff técnico que conduce Gregorio Martínez resolvió seguir con 21 jugadoras.

Las del Interior, gracias al aporte del ENARD, podrán alojarse en un hotel para continuar los entrenamientos durante noviembre, en este caso cuatro veces por semana (lunes, miércoles y viernes de 13 a 17, y sábados, de 8.30 a 12.30).

Dentro de esta lista de jugadoras pre convocadas, que se están cumpliendo con los entrenos en principio virtuales y luego presenciales desde hace algunas semanas en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, está la basquetbolista chubutense Martina Torres.

La oriunda de Trelew, se sumó a las prácticas apenas días después de la reanudación de los trabajos en el mítico escenario del deporte argentino; viajando desde su ciudad natal hacia Buenos Aires en taxi. Vale destacar que la jovencita, que transita por su cuarto proceso de Selección formativa, es jugadora del Club Lanús.

La palabra del coach

“Lamentablemente lo ideal no existe en este contexto. En algunos casos tuvimos que tomar decisiones en base a los entrenamientos virtuales, sin poder verlas en la cancha, con una pelota, en un cinco vs cinco, pero esta es la única forma posible de elección en estos tiempos que nos toca vivir. No es la Selección que queríamos hacer sino la que pudimos y tenemos que acelerar los tiempos pensando en el torneo”, explicó Martínez, el coach, que tuvo que bajar la preselección de 30 a 21 nombres.

Las cuatro nuevas que se sumarán a las prácticas desde el lunes son Natassja Kolff (Centro Español de Plottier), Dana Bordín (San Martín de Mendoza), Lola Festa (Sportivo Avellaneda) y Agustina Bazán (Ben Hur de Rosario).

“Primero quiero felicitar a la CABB por el trabajo que se está haciendo, puntualmente a todo el staff que ha permitido volver a los entrenamientos de una manera tan organizada y a todas las chicas por el esfuerzo que están haciendo. Luego agradecer al ENARD, que nos permite traer chicas del Interior y alojarlas en un hotel, ya que en el CENARD aún no está habilitado para tal fin”, comentó Karina Rodríguez, la Directora del Femenino que acompañará a las chicas menores de edad durante su hospedaje.

Básquet – Pre Selección Argentina U18

LISTADO DE LAS 21 CONVOCADAS

Baccarelli, Giuliana – 1m65 – Obras Sanitarias – FeBAMBA

Bazán, Agustina – 1m73 – Ben Hur de Rosario – Santa Fe

Bordin, Dana – 1m73 – General San Martín – Mendoza

Buzzetti, Georgina – 1m86 – Club Lanús – FeBAMBA

De Giorgi, Catalina – 1m84 – Centro Galicia – FeBAMBA

Marín, Agustina – 1m68 – Obras Sanitarias – FeBAMBA

Maza, Milagros – 1m69 – Libertad de Sunchales – Santa Fe

Michel, Victoria – 1m82 – Unión Florida – FeBAMBA

Saravia, Delfina – 1m74 – Unión Florida – FeBAMBA

Vilches, Magalí – 1m80 – Centro Galicia – FeBAMBA

Bangert, Oriana – 1m75 – Centro Galicia – FeBAMBA

Festa, Lola – 1m70 – Sportivo Avellaneda – Santa Fe

Huici, Tiziana – 1m70 – Tomás de Rocamora – Entre Ríos

Kolff, Natassja – 1m84 – Centro Española de Plottier – Entre Ríos

Navarro, Iara – 1m88 – Talleres de Paraná – Entre Ríos

Paoletta, Julia – 1m66 – Obras Sanitarias – FeBAMBA

Sampietro, Lucila – 1m76 – Vélez Sarsfield – FeBAMBA

Tondi, Natalia – 1m72 – Vélez Sarsfield – FeBAMBA

Torres, Martina – 1m79 – Club Lanús – FeBAMBA

Yaciura, Fiamma – 1m70 – Deportivo Berazategui – FeBAMBA

Del Bosco, Federica – 1m77 – Campobasso – Italia