La Sub17 femenino inicia sus entrenamientos

Las futbolistas, estarán comandadas por Diego Guacci y Bárbara Abot, quienes trabajarán junto a sus dirigidas para el certamen a jugarse el 30 de noviembre en Uruguay.

Se entrenan con sueño Sudamericano

La Selección Argentina Sub 17 Femenina, regresará a los entrenamientos este viernes, alistándose para lo que será su participación en el Campeonato Sudamericano de la categoría a disputarse a fines de noviembre en Uruguay, certamen a la vez clasificatorio para el Mundial.

Bajo la atenta mirada del cuerpo técnico que encabezan Diego Guacci y Bárbara Abot, el Seleccionado Femenino De Fútbol Sub17 retomará este viernes los entrenamientos en el predio de Ezeiza, bajo la modalidad de una burbuja sanitaria que se extenderá hasta una vez finalizado el certamen que se disputará desde el 30 de noviembre, en Uruguay.

Este torneo, que se iba a disputar originalmente en el mes de abril, debió postergarse por la situación sanitaria. En este contexto, el plantel dirigido técnicamente por Diego Guacci y Bárbara Abot continuó entrenando los aspectos tácticos y físicos de forma virtual, sumando trabajos en distintas áreas como nutrición, kinesiología, prensa, psicología, etc.

Será una preselección de 26 jugadoras resultante de un gran trabajo que contempló un exhaustivo análisis de más de 120 chicas de todo el país. “Empezamos en febrero de 2019 con un informe para saber qué cantidad de jugadoras teníamos federadas en todo el territorio. Y a partir de ahí, hicimos el relevamiento con el Consejo Federal. Dividimos el país en 8 regiones, con captadores que hicieron selecciones, filmaron entrenamientos y elevaron informes. Así, llegamos a esta lista que tiene a chicas de muchas provincias. Buscamos es que el seleccionado sea federal, por eso llegamos a clubes que quizá no tienen la trascendencia de otros a nivel masivo pero que sí vienen haciendo un gran trabajo en el fútbol femenino”, explicó Guacci.

Abot, por su parte, señaló que “hay una gran expectativa de darle la clasificación a la categoría a un Mundial, que es un objetivo que Argentina nunca logró en la sub17 y estamos convencidos de que podemos lograrlo trabajando con compromiso y responsabilidad, como lo venimos haciendo”.

Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador, son los países que arrancan como favoritos pero Argentina se ilusiona con las bases de su planificación, el sacrificio y una concentración que se extenderá durante casi 45 días. “Estuvimos en contacto siempre con las chicas, más allá de la pandemia, tenemos mucha ansiedad por volver a las prácticas y vamos a disfrutar del proceso en búsqueda del objetivo”, señaló Abot. Y Guacci, detalló: “Serán seis días de entrenamientos y dos turnos de descanso, los sábados por la tarde y domingos por la mañana tendrán libre. Pero vamos a trabajar día y noche para llegar lo mejor posible porque tenemos el sueño de estar en el Mundial”.

El Sudamericano

El Campeonato Sudamericano se disputará en dos zonas de 5 equipos cada una (con sedes en Colonia y Montevideo). Los dos mejores de cada grupo clasificarán al cuadrangular final, donde se medirán todos contra todos: los mejores tres obtendrán su pasaje para el Mundial a disputarse en India, en febrero de 2021.

De las 26 futbolistas que integran la preselección, quedarán 22 (tres arqueras y diecinueve jugadoras de campo) y viajarán a Uruguay “unos diez días antes del torneo” según precisó el cuerpo técnico.



Las preseleccionadas

La lista completa quedó conformada por: Yamila Crespín (Unión Los Cardos), Agostina Holzheier (Unión de Crespo), Catalina Roggerone (Andes Talleres), Aldana Barrionuevo, Chiara Singarella y Florencia Fontana (Las Pumas), Anela Nigito (Independiente Rivadavia), Jazmín Allende, Paulina Gramaglia y Magalí Chavero (Talleres de Córdoba), Jazmín Díaz (Belgrano), Agustina Arias (Social Lux), Sofía Domínguez, Catalina Alfonso, Lara Esponda y Luciana Duarte (River Plate), Luciana Pérez (Huracán), Dalila Cáceres (Racing), Celeste Dos Santos (Independiente), Lourdes González, Magalí Videla y Magalí Natta (Platense), Dolores Fernández (Estudiantes LP), Guadalupe Miño (Argentinos Juniors) y Catalina Ongaro (UAI Urquiza).

Los entrenamientos serán en el Predio de Ezeiza, siempre teniendo en cuenta los resultados de las pruebas de testeos a las que serán sometidas las futbolistas. A mediados de noviembre, el grupo partirá hacia Uruguay.