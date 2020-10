La Sub-17 de cara al Sudamericano

La pre Selección Argentina Femenina Sub-17, continúa con su preparación cara al Campeonato Sudamericano de la competencia que, en principio, se jugará en las próximas semanas en Uruguay.

Las dirigidas por Diego Guacci y Bárbara Abot entrenan con el objetivo puesto en la cita continental que brinda un lugar en el Mundial.

Las juveniles en pleno entrenamiento

Este domingo, la Selección Argentina Femenina Sub 17 tuvo este domingo su noveno día de actividad en el Predio de la Asociación del Futbol Argentino en Ezeiza.

El entrenamiento se desarrolló en el turno matutino, siempre dentro de la burbuja sanitaria en la que se encuentra el plantel. Tras la activación inicial, se realizaron varios circuitos de pases con el equipo dividido en dos grupos. Finalizada la primera parte de la práctica, el cuerpo técnico propuso una serie de ejercicios tácticos con distintas variantes.

Las jugadoras tienen la tarde libre para descansar y continuar con sus actividades escolares; para regresar a los entrenos este lunes con trabajos en doble turno.

En tanto, el día sábado fue una jornada de entrenamiento en doble turno para la preselección Sub 17. Por la mañana, las jugadoras trabajaron junto al Preparador Físico Maximiliano Bruccoli en el gimnasio del Complejo 1.

Finalizados dichos trabajos, se dirigieron hacia el campo de juego para seguir con labores de técnica individual, definición y presión bajo la atenta mirada de Bárbara Abot y Diego Guacci.

Por la tarde, la pelota volvió a rodar en el césped de Ezeiza. La práctica se centró en fútbol en espacio reducido, con distintas consignas. Para finalizar el día, las futbolistas pusieron a prueba su puntería ante las arqueras, quienes anteriormente habían realizado labores específicas junto a Vanesa Sarroca.

Estas últimas jornadas, han sido muy especiales para las jovencitas, que no solo están cumpliendo con su preparación de cara a un certamen Sudamericano, sino que también recibieron la visita del Presidente de AFA, Claudio Tapia.

El viernes, el mandamás afista felicitó al grupo por el trabajo que viene realizando: «Estamos muy contentos por todo este proceso ya que cuando asumimos no había selección Sub 20 ni Sub 17. Todo el esfuerzo que están haciendo vale. Sé que no debe ser fácil para ustedes estar lejos de sus familias, pero ellos también van a ver la recompensa cuando ustedes vistan la Celeste y Blanca adentro de la cancha».

La capitana, Paulina Gramaglia, aprovechó la oportunidad para agradecer al Presidente por todos los esfuerzos que AFA está realizando para que la categoría pueda entrenar en las mejores condiciones durante estos momentos complicados.

Esperando resolución

Vale destacar que en cuanto al Sudamericano, CONMEBOL y FIFA resolverán finalmente que sucederá con el certamen, ya que algunos estiman la postergación de la competencia para el próximo año.

CONMEBOL, mediante nota dirigida a FIFA, puso a consideración la disputa de los eventos juveniles femeninas, como ser Sudamericano Sub17 y la fase Final del Sudamericano Sub20, postergado a inicios del avance de la pandemia en la Argentina.

El ente sudamericano, estima la ratificación de FIFA para sus certámenes Mundiales de estas categorías, para finalmente definir la postergación o no, que sería por un par de meses.