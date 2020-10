La Ribera se bajó del Torneo Regional Amateur

El Torneo Regional Amateur, cuando todo parecía indicar que se daría por finalizado o que se retomaría el próximo 2021, finalmente tendrá actividad este 2020.

Hasta este martes 27, los clubes participantes de la presente edición que en su momento fue suspendían por el avance de la pandemia, tenían plazo para confirmar o desestimar su participación en la competencia que se jugará desde noviembre 21. Este es el caso de Defensores de La Ribera, que oficializó su baja del certamen.

No habrá Regional para “El Canario”

Hasta este martes 27, los clubes participantes de la Edición 2020 del Torneo Regional Amateur que se postergó ante el avance de la pandemia COVID-19 en la Argentina, tenían plazo para confirmar su participación o no en el certamen que reanudará su competencia en el mes de noviembre.

Este es el caso de Defensores de La Ribera de Rawson, que este martes y a través de una nota enviada a la Liga del Valle del Chubut a desde esta al ente organizador, Consejo Federal, oficializó su no participación en el certamen.

Incluso, la institución se expresó en su red social oficial de Facebook, donde se indicó “Con respecto a la participación en el Torneo Regional Federal Amateur 2020 la Comisión Directiva Del Club ha llegado a la siguiente conclusión, y después de haber evaluado, analizado y consensuado entre Dirigentes, Cuerpo Técnico y Jugadores y tomando en valor de lo que se ha resuelto, teniendo en cuenta siempre la salud, seguridad y bienestar financiero del club la siguiente conclusión de la NO participación en dicho Torneo”.

De esta forma, “El Canario” no jugará la competencia que, por la Zona Patagónica y como representantes chubutenses, tendrá a los tres comodorenses de Jorge Newbery, Huracán y Comisión de Actividades Infantiles.