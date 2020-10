La oposición cuestiona que Nación no proyecta medidas de auxilio para Chubut

La diputada provincial María Andrea Aguilera de Juntos por el Cambio consideró que “Chubut es la única provincia que se encuentra en una situación de extrema, con más de 60 mil trabajadores y jubilados a la espera de dos meses de sueldos atrasados a días de ser tres y no obstante a ello el Gobierno Nacional no proyecta ninguna medida de auxilio”.

El miércoles último la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación aprobó el proyecto de Presupuesto Nacional para 2021. De esta manera, la “ley de leyes” ya tiene media sanción y ahora deberá pasar a la Cámara de Senadores para determinar si continúa con su aprobación definitiva o no.

Las cifras reveladas en la iniciativa impulsada por la administración de Alberto Fernández despertaron cuestionamientos desde distintos sectores, ya que la oposición dijo que Chubut había quedado relegada en comparación con otras provincias y los representantes provinciales del oficialismo nacional pusieron en valor el dinero que llegará a través de obras y demás ítems.

En este mismo sentido, la representante de Juntos por el Cambio indicó que “no es imposible, porque el mismo Presupuesto Nacional prevé asignaciones extraordinarias por fuera del régimen de coparticipación para otras provincias como Buenos Aires o La Rioja con montos de 50 mil millones y 12 mil millones respectivamente a cada una de ellas”.

Posteriormente, Aguilera cargó contra los legisladores nacionales del Frente de Todos, enfatizando que “los diputados del Frente de Todos hoy dan el visto bueno a un Presupuesto inequitativo y en contra de los intereses de Chubut, revalorizando el amiguismo político y subordinando el alivio de los trabajadores y jubilados a la conveniencia de unos pocos”.

Por último, la diputada de Juntos por el Cambio lanzó cuestionamientos hacia el propio Mariano Arcioni, diciendo que “nos alarma también el silencio del Gobernador de Chubut, quien asiste decididamente a actos político partidarios en Buenos Aires, pero actúa obedientemente y no se pone a la cabeza de un reclamo que no es en beneficio de nadie más que los chubutenses”.