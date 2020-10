La OMS registró un récord mundial de contagios diarios por coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró el mayor número de nuevos casos de coronavirus a nivel global desde el inicio de la pandemia, mientras Europa buscaba frenar una segunda ola de coronavirus cada vez más alarmante con la aplicación de más restricciones, imposiciones de estados de alarma y hasta despliegue de tropas.

En total, la agencia de Naciones Unidas detectó 350.766 nuevas infecciones en la última jornada, de las cuales 127.250 ocurrieron en el continente americano, epicentro mundial del brote que aún no logra salir de la primera ola de Covid-19, seguido de cerca por Europa, con 109.749, y el sudeste asiático, con 82.284 positivos. El avance desenfrenado de la segunda ola de coronavirus causó alarma en el continente europeo, donde numerosos países registraron cifras récords de nuevas infecciones.

Uno de los más golpeados fue Francia, que alcanzó un nuevo máximo tras sumar 20.339 positivos en un día, además de 62 muertos, lo que elevó el balance total a 691.977 infectados y 32.630 muertos, según el último reporte oficial. También Italia contabilizó 5.372 casos en las últimas veinticuatro horas, una cifra que no se producía desde el mes de marzo, en los peores momentos de la crisis, según los datos divulgados hoy por el Ministerio de Sanidad. Este aumento supone más del doble de las infecciones detectadas hace solo una semana (2.499 el 2 de octubre) y confirma la tendencia al alza de los últimos días.

Una situación similar enfrenta Rusia, el cuarto país con más infectados en el mundo con un total de 1.272.338 positivos, donde las autoridades reportaron 12.126 nuevos contagios en la víspera, un indicador récord que supera los registrados en mayo, en el momento más álgido de la pandemia. Además, según las cifras oficiales, 201 personas murieron por coronavirus en el último día, con lo que el total de fallecimientos llegó a 22.257.

En tanto, en Alemania, la canciller Angela Merkel y los alcaldes de las once principales ciudades del país reconocieron hoy que se enfrentan al reto de controlar el incremento de contagios en los centros urbanos, tras un nuevo repunte de casos de Covid-19. Las autoridades alemanas estudian nuevas medidas para frenar el ascenso descontrolado del brote, después de que se conociera que 4.516 personas se contagiaron en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde abril. El total de infecciones desde el inicio de la pandemia sube así a 314.660, con 9.589 víctimas mortales, 11 de ellas en las últimas 24 horas.

En cambio, en el Reino Unido, la cifra de nuevos contagiados descendió en la última jornada a 13.864, casi 4.000 menos que los 17.540 anunciados el jueves, aunque se detectó un ligero aumento en el número de fallecidos, con 87 decesos en las últimas 24 horas, diez más que los reportados en la víspera.

En España, uno de los países más afectados por la segunda ola que atraviesa el continente europeo, el Gobierno impuso hoy por decreto un estado de alarma por coronavirus durante 15 días en Madrid y municipios aledaños para reinstaurar un confinamiento perimetral revocado por la Justicia tras un recurso de las autoridades regionales, a las que acusó de «no hacer nada» ante un explosivo avance de la Covid-19. «Hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y evitar que esto se propague a otras comunidades autónomas», dijo el ministro de Salud, Salvador Illa, en conferencia de prensa en Madrid luego de que la medida fuera aprobada en una reunión de gabinete extraordinaria. El último reporte oficial informó de 241 fallecidos en la última jornada, casi el doble que el jueves, y 12.788 positivos, con lo que el total de infecciones subió a 861.112, y el de decesos a 32.929. Del total de casos de la víspera, el 37,6% ocurrieron en la región de Madrid, cuya capital es una de las ciudades europeas más golpeadas por la segunda oleada de coronavirus.

El impacto de la segunda ola de la pandemia comenzó a disminuir en Israel, donde tras tres semanas de confinamiento nacional, las cifras mostraron por fin una mejoría, con el porcentaje de positivos situado en el 8%, frente al más de 15% que se superó el 30 de septiembre, informó hoy el Gobierno. Estos datos confirman la tendencia a la baja de las infecciones, pese a mantener al país aún en cifras altas. El objetivo del Ministerio para empezar el desconfinamiento sería situarse por debajo de las dos mil infecciones diarias, algo que parecía impensable hace semanas, cuando se alcanzaron cerca de 9.000 nuevos positivos en un día.

Desde el inicio del brote a finales de 2019 en China, el coronavirus causó más de 36,7 millones de infectados y más de un millón de muertos en el mundo, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. (Fuente: Télam)