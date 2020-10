La economía de Esquel sufre por la demora en el pago de los salarios a estatales

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, expresó su preocupación por la situación socioeconómica que atraviesa la localidad cordillerana, al advertir que la economía local se resintió fuertemente por los incumplimientos salariales del Gobierno Provincial, ya que un gran porcentaje de la ciudadanía trabaja en la Administración Pública. Además, explicó cómo afectó al sector turístico la pandemia de Covid-19 y sus expectativas de cara al futuro inmediato.

En diálogo con El Diario, el jefe comunal indicó que actualmente desde el Municipio están afrontando la situación con “las dificultades propias de la mezcla de estas dos situaciones. Una situación provincial que ya venía de arrastre, porque el primer golpe fuerte nosotros lo recibimos en marzo de 2018 cuando la Provincia decide suspender todas las obras públicas provinciales, lo que generó 300 obreros de la construcción que quedaron sin trabajo. A partir de ahí tuvimos que empezar a hacernos cargo”.

Atraso salarial

Al respecto, agregó que “después vino el atraso salarial, que fue otro golpe importante que tuvo no solo un sector productivo, sino también el sector comercial, porque los empleados públicos provinciales, que son un porcentaje muy importante de la economía local, al no tener la certeza sobre el cobro del sueldo del mes siguiente restringen los gastos al máximo”.

“Esto ha continuado en el tiempo y ha complicado mucho la economía de la ciudad, que se vio fuertemente resentida. Lo que hicimos desde la Municipalidad, para poder cumplir con el pago de las obligaciones salariales y de proveedores, fue reducir los gastos de la Municipalidad lo más posible, sin tener que entrar a la variable de reducir personal”, apuntó Ongarato.

Efecto del Covid-19

El Intendente de Esquel también sostuvo que “la pandemia lo que nos hizo fue afectar a una actividad sensible en nuestra ciudad, que es el turismo. Ha ido creciendo durante los últimos años y lo que nos sucedió fue que tuvimos una temporada que no podemos calificar de mala, sino de temporada inexistente. Fue como si no tuviéramos la actividad del turismo”.

“Esto sí ha complicado muchísimo al sector y realmente se generan muchas incertidumbres sobre los hoteleros y agencias de viaje sobre si van a poder subsistir a una posible temporada veraniega, que la vemos también muy complicada”, remarcó el titular del Ejecutivo local.

Diálogo con Provincia

Al ser consultado sobre el diálogo y las idas y vueltas con los representantes del Gobierno Provincial, Ongarato dijo: “Esto lo hemos hecho desde el principio. Yo siempre mantengo el diálogo, por más que a veces no estemos de acuerdo, pero quienes tenemos responsabilidades públicas no podemos cortar el diálogo”.

“Esto lo he hablado muchas veces con el Gobernador (Mariano Arcioni) y me ha manifestado todas las veces, en privado o con otros intendentes, cuáles son los proyectos que tiene la Provincia o cuáles son las líneas de acción que van a tener para salir de esta crisis, pero hasta ahora no hemos visto resultados, por lo menos en la ciudad de Esquel”, enfatizó.

Por último, el jefe comunal de la localidad cordillerana apuntó que “es todo un trastorno cuando el Gobierno Provincial no puede hacer frente a las obligaciones fundamentales, que es el pago de salarios”.