La Cámara de Comercio de Rawson impulsa un consorcio para el desarrollo industrial

El presidente de la Cámara de Comercio de Rawson, Miguel Larrauri, dijo que “la única salida” a la crisis de Chubut es una modificación de la matriz productiva. En este sentido afirmó que, en Rawson la entidad que encabeza impulsa la conformación de un consorcio público-privado con la intención de desarrollar el Parque Industrial Pesquero en el mediano plazo.

“Nos venimos juntando desde hace un tiempo con el sector empresario pesquero para apuntalar al sector. Creemos que desde Rawson podemos cambiar la matriz productiva de la provincia”, afirmó Larrauri.

Comentó que la intención de la Cámara de Comercio es “generar un consorcio privado-público, con el sector privado como punta de lanza”. Al respecto indicó que el objetivo es dotar de servicios al Parque Industrial para la instalación de las empresas que actualmente trabajan en el puerto, pero también de nuevas industrias.

“Haciendo bases”

“Estamos haciendo bases. El consorcio lleva tiempo. Hay que ponerse de acuerdo, llevar los servicios: como mínimo luz, agua y gas. Y hay que juntar el dinero, que nos va a llevar un tiempo, por lo menos dos o tres años”, resumió.

“Arrancamos de cero”, afirmó, lo cual, dijo “también es producto de la desidia que ha habido en la Municipalidad en los últimos años”.

“No puede ser -agregó- que, teniendo el puerto en la ciudad, no tengamos un Parque Industrial Pesquero. No puede ser que muchos empresarios que son nacidos y criados en Rawson tengan que irse a Trelew o a otros lugares”.

Disposición de la pesca

Larrauri aseguró que el sector empresario pesquero “está dispuesto” a trabajar en ese sentido, lo cual “a futuro va a generar riqueza, empleo, y va a aumentar los ingresos tributarios, sobre todo para la Municipalidad”.

“Ya tenemos la palabra de la Municipalidad que va a acompañar. No tengo dudas de que la Provincia también, pero el privado va a ser la punta de lanza” para conseguir las inversiones necesarias, enfatizó.

A nivel provincial, Larrauri consideró que “cambiar la matriz productiva se trata de esto: no podemos vivir más del empleo público”. Y puso como ejemplo nuevamente a la pesca: “Rawson tiene puerto, Comodoro también, al igual que Madryn y Camarones. Todas las ciudades que tienen puerto van a tener que enfocarse en esto porque de ahí va a venir el cambio productivo. En Rawson tenemos el segundo puerto de mayores ingresos del país. Creemos que el crecimiento de esta actividad va a beneficiar a toda la provincia. Por eso Trelew se está preparando para eso, y Gaiman también está trabajando con algunas procesadoras”.

Consultado sobre el panorama provincial, el presidente de la Cámara de Comercio dijo que observa “con preocupación” el hecho de “seguir cargando de impuestos al sector privado para solventar el déficit del sector público. El sector privado si tiene impuestos no invierte y no genera puestos de trabajo. No se puede hacer el ajuste el sector público cargando impuestos al privado”.

“La única salida”

Por eso, insistió, “la Provincia va a tener que convocar a todos los sectores: a los partidos políticos, a las cámaras de comercios, a los sindicatos; y escuchar a todos para cambiar la matriz productiva. Es la única salida”.

En relación con otras actividades productivas que pueden ir en esa orientación, Larrauri indicó sobre el posible desarrollo minero en la Meseta Central: “Se tiene que discutir, también con todos los sectores. Es un tema complicado, del que muchas veces la gente no entiende. Hay que explicar las divisas y todo lo que puede generar. Pero esto lo tiene que plantear el Gobierno Provincial”.

En cuanto a la situación del comercio en la ciudad, describió que en septiembre se observó una importante caída en las ventas. “En Rawson, aunque no sobra nada se están pagando los sueldos, pero la situación económica provincial se ha sentido mucho”, y sostuvo que en el sector “se está esperando el Día de la Madre (el 18 de octubre) para que haya algún pico de ventas”.

Larrauri consideró que, si bien la pandemia agudizó el panorama local y provincial, la crisis comenzó antes que la irrupción del Covid-19. “La pandemia en Rawson complicó las cosas, pero siempre digo que la ciudad tuvo un tsunami en los últimos años. Y en la Provincia ha venido pasando lo mismo. Es una crisis financiera por malos manejos. No hay que echarle la culpa a la pandemia, sino a un desmanejo de las cuentas públicas en los sucesivos gobiernos”, finalizó.