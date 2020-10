“La Banda” continúa entrenándose

Desde hace apenas poco más de un mes, Guillermo Brown, se prepara para el Torneo de Primera Nacional.

“La Banda” es una de las actividades exceptuadas por el DNU para desarrollar sus entrenamientos bajo los estrictos protocolos indicados por la Asociación del Futbol Argentino. Desde este jueves, los portuarios comenzaron su etapa de prácticas de grupo completo.

La palabra de Rasmussen en su regreso

En el marco de su pretemporada, de cara al nuevo Torneo de al Primera Nacional que si bien aún no tiene fecha de inicio, se estima que comenzará en noviembre, el plantel de Guillermo Brown trabaja desde hace poco más de cuatro semanas buscando la mejor puesta a punto.

El Diario Web visitó el Estadio “Raúl Conti” y dialogó con uno de los futbolistas, Federico Rasmussen; quien ha regresado a la institución luego de un año fuera de la institución, jugando para el Atlante de México.

El zaguero central, oriundo de Coronel Dorrego, analizó con respecto al regreso a las prácticas que “estamos de vuelta, poniéndole la mejor onda a los entrenamientos”, aunque confesó la ansiedad por conocer fecha de comienzo del certamen al decir “esperando resoluciones”.

Rasmussen, que se sumó a su correspondiente grupo desde hace 2 semanas, indicó que “la verdad que estamos esperando entrenar todos juntos. Ha sido un año complicado para todos. Estamos entrenando en grupos”.

Desde este jueves, una vez dados los resultados de los testeos, el plantel iniciaba los entrenamientos grupales completos. Sobre eso, ´Fede´ comentó que “estamos esperando los últimos resultados para ver si podemos entrenar juntos” y valoró la importancia que esto amerita al decir que “en eso, los demás equipos nos sacan ventaja, porque ya están jugando amistosos y nosotros recién estamos viendo si podemos entrenar todos juntos”.

Con buen tino, Rasmussen destacó la posibilidad que como equipo tienen de desarrollar sus entrenamientos y cumplir con su trabajo, al decir que “nosotros primeros somos afortunados y estamos alegres de poder entrenar. Hay muchos que todavía no pueden ejercer su trabajo”.

“Por eso debemos estar agradecidos. Espero que se vuelva a competir, que sea con orden, que haya los protocolos necesarios y no arrancar por arrancar y no esperar a ver qué pasa”, avizoró el zaguero central.

En cuanto a su experiencia en la segunda división del futbol mexicano, Rasmussen contó que “me fue muy bien en México, es un lindo país, un buen futbol. La idea mía, como a todos los clubes donde voy a jugar, era pelear un puesto y ganarme el lugar para jugar. Lo pude hacer. Pude tener la confianza del DT”.

“Lamentablemente no se llegó a buen puerto con las negociaciones para seguir, así que a dar vuelta la página. Estoy con la mejor para estar acá”, resaltó.

El futbolista, sabe que tener una buena performance durante esta Temporada, le permitirá poder ir por un avance nuevamente en su carrera: “la idea es que uno tiene que entrenar y mejorar siempre para tratar de pegar un salto. Ya sea primera división, exterior, porque nunca es tarde. Pero si uno se lo propone, creo que se puede llegar a conseguir”, dijo, con optimismo.

Por último, consultado por sus nuevos compañeros, destacando que continua su amigo Guillermo Ferracuti, Rasmussen indicó que “estamos entrenando en grupo, entonces he conocido a alguno. Está Cristian García que ya lo he tenido como compañero. Hay muchos que no conocía peor que tenemos amigos en común, el futbol tiene de estas cosas, y el resto, será a medida que vayamos entrenaos, ir conociéndonos. Espero que sea lo más rápido posible porque hay muy poco tiempo aparentemente”.