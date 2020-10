Jueces de Chubut dicen que están viviendo una “situación desesperante”

Ante la demora sustancial en el pago de salarios para todos los trabajadores de la Administración Pública, se han visualizado durante los últimos días reclamos de distintos sectores para exigir la regularización del depósito de los haberes o que, al menos, haya previsibilidad para que esto ocurra.

En la jornada de ayer fueron los magistrados y funcionarios judiciales quienes reclamaron por esta situación. Puntualmente, esta situación se replicó en distintas localidades de la Provincia. La protesta se llevó a cabo bajo el lema “el atraso salarial es un atentado a la dignidad de la Justicia y la independencia judicial”.

En una entrevista con El Diario, Gastón Ledesma, abogado adjunto de la Defensoría Pública de Puerto Madryn y prosecretario de la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH), explicó los motivos de la movilización de la víspera y dijo que el objetivo fue “visibilizar la situación que están atravesando los integrantes del Poder Judicial, más que nada la situación económica”.

“El Poder Judicial no paró”

Ledesma también planteó reparos ante la falta de previsibilidad en el pago de los salarios y remarcó que “estamos a dos de octubre (por ayer) y todavía no tenemos noticias de cuándo vamos a cobrar julio. Cada vez se va agravando más la situación económica de cada uno de nosotros”.

“Cada uno tiene sus deudas, sus gastos personales y también del sustento familiar y ante esta imprevisibilidad no podemos organizarnos económicamente. Entonces, esto lleva a una situación desesperante. Más allá de eso, hay que destacar que cada uno pone y venimos a nuestro lugar de trabajo porque el Poder Judicial no paró”, apuntó el prosecretario de la Comisión Directiva de la AMFJCH.

Al respecto, agregó que “no paró por magistrados, funcionarios y también por cierta de cantidad de empleados administrativos que han venido y han cumplido con sus tareas. Hay que dejar en claro que el Poder Judicial jamás paró de funcionar”.

Presentaciones y reuniones

En otro orden, Ledesma recordó que ya se han hecho distintos tipos de presentaciones y que también realizaron reuniones con representantes del Poder Ejecutivo para solicitar previsibilidad en el pago de los salarios.

También se “ha hablado con Nación para visibilizar esta situación económica y financiera que atraviesa la Provincia y todavía no hemos tenido respuestas. La solución no sabría decir cuál es, no la tenemos nosotros y tampoco nos han dado respuestas desde el Poder Ejecutivo sobre cuál es la solución a esta crisis o cómo salimos”.

“Desde lo laboral seguimos trabajando, poniendo de nuestro bolsillo y nuestro sueldo de hace tres meses para venir a trabajar y solamente necesitamos que nos paguen lo que nos adeudan y previsibilidad. Queremos saber cuándo cobramos”, concluyó el representante de la AMFJCH.