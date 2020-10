Jubilados de Esquel y Trevelin pidieron a Arcioni “que el pueblo no pague la crisis”

Este viernes por la mañana, jubilados del área de Salud provincial y de otros sectores estatales de Trevelin se movilizaron “en pie de lucha contra las medidas del Gobierno Provincial”, indicó Carlos Cohen, retirado del área sanitaria.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que la actual gestión en Chubut “hace recaer la crisis sobre los trabajadores, como siempre”, y consultado sobre el sector pasivo, planteó que “los jubilados tenemos los mismos problemas que los activos, pero especialmente los que están en los rangos más bajos transitan una situación de suma precariedad”.



Vivir con “la mínima” de julio

A ello, Cohen agregó que “el sueldo mínimo para los jubilados en la provincia es de $13.000 y hay gente que está viviendo con el (sueldo del) mes de julio en este momento” y calificó el escenario como “inadmisible”, remarcando que “no entendemos cómo no se le busca una solución; queremos que todos los activos, jubilados y toda la sociedad de Esquel y Trevelin estén juntos para tratar de salir de esta crisis”.



“Estatales inyectan más dinero que el turismo”

En el mismo sentido, el jubilado del sector de la Salud explicó que “esto no afecta únicamente a los pasivos y estatales, sino a toda la comunidad, tanto de Esquel como de Trevelin, ya que la inyección de dinero que los estatales hacen a las ciudades es muy importante, incluso mayor que la que hace el turismo”.

Además, puntualizó que “el turismo, se calcula que en los cuatro meses de temporada alta aporta $30 millones en las ciudades, mientras que el monto que inyectan los estatales es mucho mayor; y al no circular ese dinero, los comercios no recaudan, los monotributistas y los que hacen ‘changas’ tampoco; si uno no cobra no puede contratar un empleado doméstico, un jardinero o alguien que le haga ese tipo de trabajo”.

“Que el pueblo no pague la crisis”

Finalmente, advirtió que “toda la sociedad está sufriendo en este momento”, concluyendo que, de poder tomar contacto con el Gobernador, “le diría que asuma la responsabilidad que tiene, que cumplan con la Constitución, que paguen en tiempo y forma y que dejen de cargar sobre el pueblo de Chubut el costo de esta crisis”.