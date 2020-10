Jofré y Puchatt ganadoras del Torneo de 6°

El Complejo Deportivo “El Viejo Padel” de Puerto Madryn, ha sido escenario del Torneo de 6° Categoría de categoría Damas, en el regreso a las actividades deportivas en complejos y gimnasios.

La pareja conformada por Érica Jofré y Jorgelina Puchatt fueron las ganadoras del certamen por 6-7, 7-6 y 6-4 ante Stella Vergara y Luciana Vega.

Ganadoras en la reanudación del Torneo

El Paddle en la ciudad de Puerto Madryn, es una de las disciplinas deportivas que ha regresado a su actividad ante la habilitación brindada por el último Decreto Provincial para los Complejos Deportivos y los Gimnasios.

En este sentido, el Complejo de canchas “El Viejo Padel”, ha vuelto a su ritmo, adaptado a esta nueva normalidad y los protocolos vigentes, con la solicitud de turnos previa, la presencia de hasta 10 personas dentro del recinto, como así también todas las medidas de bioseguridad como uso del tapabocas y elementos de sanitizacion.

Así, la institución pudo retomar el pasado jueves, con el Torneo de 6° Categoría Damas, que jugó su Final con el campeonato obtenido por la dupla conformada por Érica Jofré y Jorgelina Puchatt.

Vencieron en la definición disputada en tres sets a Stella Vergara y Luciana Vega, por un anotador de 6-7, 7-6 y 6-4.

El Diario Web, visitó el Complejo Deportivo y habló con las ganadoras, quienes contaron la alegría por volver a jugar a su deporte. “Venir a jugar nos distiende un montón, es súper necesario venir a jugar para la cabeza. Hemos jugado los partidos con Érica, la verdad que tuvimos partidos muy lindos y llegamos a la final, esperamos que se disfrute”, explicó Jorgelina.

Por su parte, Érica indicó que “es mi cable a tierra. Me gusta jugar. Se conoce gente nueva. Yo juego hace años, pero estuve muchos años sin jugar, así que volvió y arranqué con todo, muy agradecido con El Viejo que nos dieron la oportunidad de jugar este Torneo”.

Asimismo, la propietaria del Complejo y organizadora del certamen, Jesica Benegas, indicó a El Diario Web que “después de un mes pudimos volver a jugar la Final del Torneo de 6° Damas”.

Esta competencia, adaptadas a las medidas y protocolos vigentes para no propagación del virus COVID-19, se organizó por expreso pedido de las deportistas que, además de entrenar en oportunidad de solicitar sus turnos, también querían un poco de competencia. “Surgió por pedido de las jugadoras, no encontrábamos la forma de armarlo porque como no trabajamos los domingos”.

“Entonces utilizamos la metodología de jugar en los turnos libres para seguir llevando a cabo. Fue por pedido de las jugadoras, están pidiendo organizar uno para noviembre en cada categoría. De esta forma es darle esa chispa de competencias que no tienen hace rato”, sumó.

Benegas, valoró también la importancia que genera regresar a la práctica deportiva para los deportistas: “nosotros no solo vendemos turnos para jugar, sino que vendemos salud, el deporte es salud. El hecho de hacer actividad hace bien, físicamente, psicológicamente… Eso es salud. Por suerte pudimos volver después de haber estado cerrados por 14 días”.

La propietaria de El Viejo Padel, destacó a la vez que “volvimos con todo el protocolo, con no más de diez personas adentro, manteniendo el distanciamiento, con el tapaboca puesto, manteniendo las recomendaciones como corresponde. Así que ya estamos en carrera”.

Por último, indicó que “como exige el decreto, se dan turnos previos, enviando mensaje de whatsapp al 2804341225, donde estaremos respondiendo mi marido o yo. Se les informará los turnos libres y demás, más datos personales y luego venir, con su paleta y pelotita y disfrutar”.