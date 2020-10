Infraccionaron un alojamiento de adultos mayores por irregularidades

Se detectaron irregularidades en el establecimiento conocido como “Abuela Gerda”, ubicado en la zona de chacras. Se determinó que la habilitación no corresponde con la de un geriátrico y tiene más personas alojadas de las establecidas. Personal del área de Inspecciones Generales de la Municipalidad de Trelew, labró las actas de infracción y otorgó un plazo para regularizar la situación.

Conocida la intervención del Municipio, trabajadores del INPAT (Instituto de Neurociencias Patagónicas), se movilizaron hasta el lugar para ratificar su reclamo por el traslado de pacientes al establecimiento sancionado.

“esto es lo que venimos diciendo desde hace meses, este lugar no tiene la capacidad para tener los pacientes”, advirtió Silvia Debastiani en representación de los trabajadores, al tiempo que agregó que hay personas alojadas allí “que no tienen que estar en un geriátrico, porque son pacientes psiquiátricos. Por favor que alguien se haga cargo de esto”.

En este sentido, los trabajadores volvieron a pedir que se investigue, “quien fue beneficiado”, con la licitación que permitió el traslado de los pacientes desde el INPAT a los geriátricos “Abuela Gerda” y el ex hotel Punta León.

Infracción

Según explicó Héctor López, coordinador de Inspecciones Generales en el geriátrico “Abuela Gerda” se detectó que hay alojados un total de 52 personas, cuando en realidad tiene una habilitación para 20 personas. Además precisó que “la habilitación es para un hospedaje y no para el funcionamiento de un geriátrico”.

López aclaró, sin embargo, que no existe una situación de hacinamiento dado que los dueños del lugar realizaron una ampliación, pero “el lugar no está ni declarado, ni habilitado por salud, para avalar esta situación”, aseguró el funcionario.