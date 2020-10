Igon tildó de “demagógica” la propuesta de JxC

El diputado Nacional por el Frente de Todos, Santiago Igon, cuestionó los mecanismos demagógicos de los diputados de Juntos por el Cambio de Chubut al considerar que los mismos discuten proyectos en las redes sociales y a través de mentiras; refiriéndose a las declaraciones que realizaron con respecto al supuesto “no tratamiento” del subsidio por 30 mil millones de pesos para la Provincia.

“El proyecto estuvo en discusión en las redes sociales a través de las mentiras de Pagliaroni; Menna, Torres, Caminoa y demás. Es decir, quiénes destrozaron el país y lo dejaron en ruinas, ahora quieren generar falsas expectativas tirando proyectos demagógicos. Esto es Cambiemos”, señaló Igon.

En ese sentido, aclaró que “en ningún momento se trató un proyecto de Ley. Lo que se trató fue un apartamiento del reglamento, el cual se trabaja en labor parlamentaria, y donde habíamos quedado de acuerdo que no se iba a tratar ningún proyecto de Ley que no estuviese incluido en el temario”.

“Para el apartado también necesitaban las dos terceras partes, es decir, que le faltaban como 50 votos para habilitar el tratamiento de ese proyecto de Ley”, dijo el Diputado y agregó que “se puede hacer un apartamiento, eso está bien; lo que no está bien es que los Diputados, más los medios de comunicación, amplifiquen que se estuvo votando un “proyecto de ley”; son dos cosas distintas. Eso es distorsionar la realidad y desinformar”.