Igon, Hernández y Muñoz, se negaron a tratar una asistencia para Chubut

En la sesión de ayer de la Cámara Baja, los diputados peronistas Santiago Igon, Estela Hernández y Rosa Muñoz, aliados del gobernador Mariano Arcioni, votaron en contra de tratar el proyecto que propone una asistencia nacional para Chubut por 30.000 millones de pesos. La iniciativa fue presentada en junio por el diputado Gustavo Menna, quien pidió su tratamiento en la sesión de la víspera, pero no logró los votos necesarios. La votación resultó con 120 diputados votaron a favor del tratamiento del proyecto, 122 en contra y hubo 6 abstenciones.

Pedido de tratamiento

Al argumentar el pedido de tratamiento del proyecto, diputado Menna explicó que el pedido de asistencia se basa en el artículo 75 inciso 9 de la Constitución Nacional que indica que le corresponde al Congreso “acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios”.

El legislador nacional expresó que la Provincia se encuentra técnicamente en estado de cesación de pagos, y ante el llamado de atención del presidente de la Cámara, Sergio Massa que le pidió que respete el tiempo asignado para su alocución, Menna le respondió: “yo pretendo que se respete a las 62 mil personas a las que se les debe tres sueldos y medio señor presidente, y que afecta además a las 600 mil personas que viven en la provincia, porque hace dos años los chicos no tienen clases regulares, están afectados los servicios de Salud, hay pueblos del interior que pasan días sin luz porque no hay provisión de combustible o reparación de motores, ni la Legislatura puede sesionar, y el servicio de Justicia está afectado”, argumentó.

El legislador nacional reconoció que la situación es responsabilidad de la Provincia, pero asimismo advirtió que la Nación puede auxiliar a la provincia y no hacerlo supone discrecionalidad en el reparto de fondos, aludiendo a las medidas que se adoptaron en relación a la provincia de Buenos Aires.

Finalmente la votación resultó contraria al requerimiento de Menna, que luego agradeció a los diputados que acompañaron su pedido y lamentó el rechazo de quienes votaron en contra.

La iniciativa

Para justificar el monto de asistencia que se solicita, oportunamente el diputado Menna indicó que el ministro de Economía de Chubut, “ha venido exponiendo al momento de justificar el incumplimiento y la mora en el pago de salarios de agentes públicos y otras obligaciones estatales, que mensualmente faltan 2 mil millones de pesos solo para cancelar obligaciones salariales”.

“Si tenemos en cuenta que hay que pagar los meses de abril a diciembre y dos medios aguinaldos, tenemos que entonces solo por ese concepto están faltando 20 mil millones de pesos”.

En ese contexto, sostuvo además que “si se computa que ese monto solo contempla el faltante para el pago de obligaciones salariales, y que además los ingresos seguirán cayendo y que también deben atenderse otras funciones esenciales del Estado, se considera prudente estimar en 30 mil millones de pesos el monto total de la asistencia que se propone”, indicó.