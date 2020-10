Guillermo Samso comparte su experiencia en el Dynamo de Kiev

El ex futbolista chubutense, hoy en día entrenador, Guillermo Samso, se encuentra cumpliendo funciones en la Academia de Juveniles del Dynamo de Kiev de Ucrania.

Vía Zoom, habló con El Diario Web para compartir su experiencia en la institución ucraniana, más su crecimiento como DT y el acompañamiento de su familia, además de la expectativa que hay en la ciudad por integrar grupo de Champions League nada más ni nada menos que con el Barcelona de España y la Juventus de Italia.

Vivir en Kiev, según Guille Samso

El entrenador Guillermo Samso, oriundo de Gaiman, pasó de vivir sus experiencias como DT en Trelew, a Japón y hoy en día, lo hace en el Dynamo de Kiev, Ucrania.

Tras una interesante carrera como futbolista, a “Guille” la vida relacionada a la pelota lo llevó a lugares recónditos del mundo y luego de algún tiempo en tierras niponas, llegó la oportunidad de transitar vivencias en Ucrania.

El Dynamo de Kiev, es una de las instituciones futbolísticas más importantes de aquel país, y lo tiene a Samso como uno de los entrenadores de la Academia de categorías Formativas y Juveniles. Consultado al respecto de su vida como DT, contó que “trabajamos los siete días de la semana, como trabajamos en el valle. La Academia lleva mucho tiempo de trabajo. Ya comenzó el frio, se hace sentir el otoño”.

En cuanto a la vida en cuarentena durante esta pandemia, Samso aseguró que “a mí me costó mucho, sufrí mucho el parate. Encerado mucho peor. La familia me sostuvo, tuvimos una buena onda en general. Nosotros – la gente vinculada al futbol- somos de muchas horas al aire libre en el club, ver muchos partidos, es nuestra vocación”.

Guille valoró el acompañamiento de su esposa e hijos en esta instancia de cuarentena, al decir que “pasar esta etapa sin la familia hubiese sido muy duro”, destacando que “me tocó estar solo en Japón, así que ahí determinamos que no haríamos más ese esfuerzo. Volví en enero con Pedro, ya me había instalado en septiembre 2019. Laura y Marcos llegaron en febrero. Mi otro hijo, Juampi, está en Argentina. Estar con la familia es muy importante, lo más importante es que estuvimos juntos” .

El ex mediocampista comentó, haciendo hincapié en la adaptación a la vida en Ucrania: “En Kiev fue más simple, se habla más inglés que en Japón. Es una lengua que nos permite comunicarnos. Desde el primer momento nos sentimos cómodos. En el exterior te vas acostumbrando a ser extranjero, te vas manejando con lo que requiere en la sociedad, en el tránsito, las costumbres, las comidas como por el ejemplo la italiana que son más paracaídas a las nuestras”.

Con la vista en la Champions League

De cara a la próxima Temporada de la máxima competencia por clubes europeos, la Champions League 2020/2021, el Dynamo de Kiev está transitando un momento histórico, ya que no solo volverá a participar de este certamen, sino que también integrará la fase de grupos con, nada más ni nada menos, que con Barcelona de España y Juventus de Italia.

Sobre ello, Samso recordó que “cuando un club de una ciudad compite en torneo importantes, toda la ciudad se moviliza”. Desde lo personal valoró que “esta es la primera experiencia que tengo en Europa de vivir lo que significa una competencia tan importante como la Champions League. Cuando el Dynamo clasificó, tras ganar el repechaje, hubo un gran cambio en el club, en proyección de obras, de armar un equipo bueno, de trabajar donde teníamos falencias. Estamos arriba de una ola que nos sorprendió. Incrementó toda esta ansiedad participar en una Champions después de tanto tiempo”.

Incluso, los jóvenes dirigidos por Samso también tendrán presencia de Champions, detalle nada manera: “la Academia participa en la categoría de 19 años en la competencia donde participa el primer equipo, o sea que jugaremos Champions, con los rivales del mismo grupo del primer equipo. Así que jugaremos ante Juventus, Barcelona y un equipo de Bélgica. Es el sentimiento de pasar a hacer realidad un sueño”.

“Nos toca en un momento muy especial estar en Kiev”, dijo, con satisfacción.



El armado del equipo

Guillermo, indicó que el Dynamo de Kiev se está preparando de gran manera para el certamen que afrontará, al decir que “el nivel es importante, los rivales son más importantes porque tenés que competir. Está la idea de potenciar el plantel, que es muy joven. El 70% del plantel es de la cantera, hace mucho hincapié el club en apostar a los juveniles de la institución. Así que ahora hay que jerarquizar esa juventud para poder competir. Están trabajando en armar un buen plantel”.

“En cuanto a infraestructura se juega en el Estadio Olímpico, donde se jugó la Final de la edición 2018, así que es un Estadio cinco estrellas. Tiene todo para recibir este tipo de espectáculos. Solo resta conocer calendario para recibir a estos increíbles equipos” , sumó.

Pensando en recibir a los mejores del mundo

Las categorías menores de la Academia del Dynamo, son los mismos pequeños que participan del ingreso de los equipos, por lo que Samso cuenta: “los chicos son los encargados de la logística, de llevar las banderas al ingresar al campo de juego. Todos quieren estar, no sé cómo será la elección”, sumando con respecto al deseo de conocer a Messi, a Cristiano o a Dybala de sus jóvenes dirigidos: “¿Quién les puede quitar ese sueño?”.

La vuelta a la actividad

Consultado sobre el regreso a los entrenamientos de sus equipos, Samso aseguró que “en los adolescentes, nos costó desde los hábitos. Estábamos entrenando por Zoom, hubo momentos de bajón, de complicación anímica y demás. Tuvimos que ser bastante flexibles en el inicio de los entrenamientos en cuanto a volúmenes de trabajo aparecieron dolores, sobre todo en las posturas. Hoy, tras cuatro partidos, unos 60 entrenamientos, hay una normalidad bastante parecida a marzo cuando se cortó la actividad”.

“Lo que más nos costó fue volver a integrar, a convencer, insertar objetivos nuevos, sacrificios. Se habían distorsionado hábitos, comida y sueño”, agregó.

En constante proceso de aprendizaje

Guillermo Samso, contó, con respecto a su trabajo como entrenador, que “estoy viviendo un sueño. Tengo dos años más de contrato que ojala que lo pueda terminar, que pueda seguir desarrollándome”.

“Uno de los objetivos más importantes que estoy tratando de lograr es convivir con gente que es distinta a mí. La gente de acá tiene mucha historia. Tienen su identidad futbolística pero es totalmente distinta a nuestras enseñanzas. Nuestra contratación fue para hacer un mix de metodología con eso. Entonces es día a ida, luchar con eso. Me doy como un objetivo de este proceso de aprender en ellos, insertar nuestros conceptos futbolísticos, en un mundo súper diferente al nuestro”, aseguró.

“Es muy duro, tuvieron muchas guerras. Sufrieron muchos incidentes sociales. Ellos han ido formándose a partir del sufrimiento. Nosotros tenemos muchas cosas pero no es ni cerca de todo lo que ha vivido esta gente. En ese panorama, tenemos que desarrollar y formar chicos para que jueguen al futbol” se sinceró ´Guille´”.

“Lleva un año es bastante importante porque se nota que se están haciendo las cosas bien. Quedan dos años para seguir creciendo y aprendiendo en un contexto totalmente diferente al de Argentina” indicó, para finalizar diciendo “me siento bien, me siento cómodo y entendiendo de estar en un club tan grande como el Dynamo de Kiev”.