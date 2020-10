Gremios exigen a Arcioni detalles del plan para salir del escalonado

El frente de Casa de Gobierno fue la sede de reiterados reclamos que se realizaron durante los últimos días por parte de los trabajadores de la Administración Pública, como consecuencia de la demora en el pago de los salarios. Esta situación alcanzó su momento más complicado el martes último, cuando empleados exigieron ser recibidos por el gobernador Mariano Arcioni, algo que nunca ocurrió.

Posteriormente, el mandatario anunció la cancelación de parte de los salarios adeudados y la salida del pago escalonado en noviembre. No obstante, esto no contentó a los representantes sindicales, ya que continuaron con su pedido de tener un diálogo con el titular del Poder Ejecutivo, pero tampoco tuvieron suerte.

En tanto que ayer los secretarios generales de la mayoría de las asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores estatales de Chubut emitieron un comunicado conjunto exigiéndole a Arcioni que los convoque a una reunión.

En primer lugar, indicaron que “en virtud de la situación que atravesamos tanto estatales como privados, que mes tras mes y día tras día va agravándose por las decisiones que usted ha tomado y sigue tomando, a lo que tenemos que sumar la pandemia, las deudas, el hambre, el incumplimiento de los acuerdos y la ausencia de certezas en una situación límite, nos dirigimos a usted para solicitarle una audiencia con carácter de urgente. Usted ha manifestado públicamente su intención de dialogar con los representantes de los trabajadores”.

“Nos resulta necesario clarificar sus expresiones de la conferencia de prensa del día martes 6 de octubre de 2020. Es urgente que podamos escuchar cuál es el plan para salir de la crisis, en virtud de que al día de la fecha no hemos sido convocados por usted ni por sus ministros, es imperioso el diálogo. Queremos ser escuchados, por eso es que reiteramos nuevamente la solicitud de audiencia, en forma presencial y garantizando todos los protocolos sanitarios del Covid-19”, apuntaron los secretarios generales de las asociaciones sindicales estatales.

Por último, insistieron con que “ya hemos manifestado públicamente nuestro posicionamiento frente al constante endeudamiento, el ajuste en el empleo público y la incertidumbre constante en materia salarial. Nosotros creemos que existen alternativas para modificar esta realidad: las propuestas realizadas del proyecto de Ley Tributaria Extraordinaria y de la suspensión, auditoría y renegociación de la deuda con bonistas externos garantizarán los ingresos necesarios, la previsibilidad y el cumplimiento de los deberes del Estado”.

Por su parte, desde la Mesa de Unidad Sindical advirtieron que «tenemos más dudas que certezas sobre los anuncios que realizó el Gobierno» y plantearon que «es el mismo gobierno que dice que dialoga o que va a dialogar con los sindicatos, pero que nunca nos ha convocado, al menos a quienes conformamos esta mesa y presentamos esta nota».

«En esta grave crisis que atravesamos», continuaron, «entendemos que una acción política que debería realizar es convocar para explicar cuál es el plan que tiene el Gobierno y cómo lo piensa llevar adelante; ante tanta ausencia y la falta de iniciativa política que agrava la crisis económica, hemos propuesto el tratamiento de una Ley Tributaria Extraordinaria para que el Estado tenga ingresos genuinos por parte de aquellos sectores que tienen ganancias millonarias con los recursos de todos los chubutenses».

Por otra parte, señalaron desde JEP ATECh que «sostenemos que es urgente la suspensión del pago de la deuda para priorizar el pago de salarios, pero también para garantizar un sistema de salud que está al borde del colapso, infraestructura escolar, rutas y caminos, funcionamiento de la Justicia, en definitiva todo el funcionamiento del Estado».

En el mismo sentido, se preguntaron «por qué el Gobierno no aplica las leyes del Fondo Ambiental Pesquero (FAP) y de Inmobiliario Rural, leyes que ya existen y que generarían ingresos genuinos al Estado» y expresaron que «hoy, el pueblo de Chubut necesita que el gobierno aclare, explique cómo piensa sostener y de qué manera va a garantizar los anuncios que además son poco claros para entender si hay un plan de salida o si es una constante improvisación».