Grazzini sostiene que el Gobierno de Chubut no está tomando deuda

A los trabajadores de la Administración Pública de Chubut se les sigue adeudando salarios que ya vencieron hace largos días. En este marco, el gobernador Mariano Arcioni anunció días atrás en una conferencia de prensa que en noviembre se iba a terminar con el pago escalonado, aunque hasta el momento no hay muchas precisiones de cómo se continuará con la cancelación de los haberes de los empleados públicos.

El ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia, José María Grazzini, ratificó que cumplirán con lo que adelantó el titular del Poder Ejecutivo. Asimismo, aclaró que esta situación no depende del endeudamiento por 50 millones de dólares a través del Dólar Linked, proyecto que ya ingresó en la Legislatura y que no fue tratado sobre tablas en la penúltima sesión.

Al respecto, el funcionario del Gobierno de Chubut remarcó que “lo de las letras es una herramienta más que necesitamos y nos da más plazo para la devolución, pero nosotros estamos encarando una nueva etapa de reordenamiento financiero y económico de la provincia”.

En tanto que negó que la administración de Mariano Arcioni se esté endeudando, en contrapartida de las últimas emisiones de Letras y de los préstamos que llegaron desde Nación a través del Fondo Fiduciario. Al respecto, Grazzini dijo, en una entrevista con Actualidad 2.0, que “todo el mundo habla de que estamos tomando deuda y no lo estamos haciendo, sino que tomamos las herramientas financieras que nos provee el Gobierno Nacional para acompañarnos y ayudarnos en esta crisis. Son instrumentos que los tomamos dentro del propio mandato del gobernador, sin comprometer ningún mandato futuro”.

En cuanto a las últimas declaraciones del Gobernador, que dijo que antes del cuarto día hábil del mes de noviembre se les pagará el sueldo a todos los rangos, el ministro de Gobierno y Justicia remarcó que “así lo hemos anunciado. No es mi palabra, es la palabra que ha dado el Gobernador y así lo haremos”.

Sobre la metodología en el pago de los sueldos y qué se le pagará a cada uno de los empleados, enfatizó que “nosotros ya lo hemos explicado y llevaremos previsibilidad juntando una masa salarial, pagando en tiempo y en forma el recibo salarial que corresponda a cada uno de los rangos, aunque sí vamos a mantener por ahora el retraso salarial”.

Por último, precisó que “esto implica que vamos a emitir el recibo salarial de agosto y septiembre a lo que se denominaba rangos 1, 2, 3 y 4 en el mes que corresponde a cada empleado público. El retraso salarial lo asumimos y lo reconocemos, pero lo vamos a ir acortando en cuanto a los plazos, en la medida que vayan mejorando los ingresos de la provincia”.