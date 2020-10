Gimnasia iniciará la LNB ante Argentino de Junín

El 4 de noviembre, comenzará la Temporada 2020/2021 de la Liga Nacional de Básquet, competencia que se desarrollará en modalidad “burbujas” en dos conferencias, Norte y Sur.

Precisamente, ese día iniciará la Norte, mientras que la Sur, lo hará el viernes 6, con el equipo chubutense, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia midiéndose ante Argentino de Junín.

Viernes 6, el debut frente a Argentino

La Liga Nacional de Básquetbol comenzarán a disputarse desde la semana próxima, en la ciudad de Buenos Aires y en los Estadios de Obras Sanitarias y Ferrocarril Oeste bajo la modalidad “burbuja”.

La primera fase de la competencia, será clasificatoria, jugándose en dos Conferencia, la Norte y la Sur.

La Norte, iniciará la actividad el 4 de noviembre, con la 1° Fecha ya confirmada; mientras que el viernes 6 será momento del inicio de la competencia para la Sur, grupo en el que estará el representante chubutense en la divisional, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

“El Verde” comenzará a jugar esta LNB jugando ante Argentino de Junín, en una 1° Fecha de la Zona Sur que se completará con los cotejos entre Peñarol-Platense, San Lorenzo-Obras, Ferro-Hispano y Boca-Bahía.

La 2° Fecha, se jugará al día siguiente, el sábado 7, con los dirigidos por Martin Villagrán jugando ante Hispano Americano de Río Gallegos, más los partidos entre Platense-Boca, Bahía-Ferro, Argentino-San Lorenzo y Obras-Peñarol. La Zona Sur jugará en cancha de Ferro.

La Etapa Regular se jugará a 18 juegos; con los 2 mejores clasificando al Cuadrangular Final, programado para 18-19-20 de Diciembre.

Los equipos ingresarán a sus hoteles el 2 de noviembre, según Conferencia estarán en distintos alojamientos: la Norte estará en el Howard Johnson, mientras que la Sur estará en Ramada.

Cada Conferencia juega en días consecutivos (4 y 5 Nov Norte, 6 y 7 Sur, 8 y 9 Norte, 10 y 11 Sur, etc.). Serán 5 partidos por día. La jornada arranca 11 am.

El primer partido sería San Martín-Regatas, el miércoles 4 a las 11 AM, en tanto que el primer televisado también será ese miércoles, con el cotejo entre Instituto-Atenas por TYC Sports.

Básquet – Liga Nacional

Programación Fecha 1 y 2

ZONA NORTE, FECHA 1 (4/11)

La Unión-Quimsa

San Martín-Regatas

Comunicaciones-Olímpico

Oberá-Libertad

Instituto-Atenas (TyC)

ZONA NORTE, FECHA 2 (5/11)

Oberá-San Martín

Regatas-Comunicaciones

Instituto-Olímpico

Quimsa-Atenas

Libertad-La Unión

FECHA 1, ZONA SUR (6/11)

Peñarol-Platense

San Lorenzo-Obras

GyE-Argentino

Ferro-Hispano

Boca-Bahía

FECHA 2, ZONA SUR (7/11)

Platense-Boca

Bahía-Ferro

Hispano-GyE

Argentino-San Lorenzo

Obras-Peñarol