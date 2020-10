Gil: “El déficit actual en Chubut es la ausencia de liderazgos efectivos”

El académico chubutense Jorge Manuel Gil se refirió a la situación actual que está viviendo la Provincia y se manifestó al respecto de posibles soluciones que se podrían implementar para sortear la crisis vigente. En una entrevista con Chubut Hoy, el especialista y docente universitario analizó las gestiones actuales e hizo un diagnóstico sobre el presente.

En primer lugar, indicó que “la economía es una ciencia social que depende del accionar político. En el caso de Chubut se advierte un contraste entre las capacidades productivas de la Provincia, basadas en sus recursos naturales, en la capacidad tecnológica y en la fortaleza de los habitantes versus una gestión política que no satisface los requerimientos mínimos de productividad social para una economía de estas características”.

“Excelentes bases”

Posteriormente, hizo un diagnóstico en donde consideró que Chubut “es una provincia que está sentada sobre excelentes bases patrimoniales, pero que ha tenido una desadministración financiera y una subadministración política. La insuficiencia financiera lo marca el estado actual de las finanzas y el endeudamiento y la insuficiencia política la está marcando la permanente desavenencia de una política de largo plazo, que permita tener nuevos horizontes”.

Por otra parte, el economista chubutense apuntó que “la política es la responsable de todos los males y de todos los fracasos, así como de todos los éxitos y todas las oportunidades. El déficit actual de la política en Chubut es la ausencia de liderazgos efectivos. En este tipo de problemas y cuando se presentan estas circunstancias tan críticas, hace falta un liderazgo de base estratégica que tenga una mirada más de estadista que de administrador y que pueda capitalizar esa riqueza patrimonial que tiene Chubut, en el cual debe sentarse toda la política pública. El déficit es de organización política y de ausencia de liderazgos efectivos”.

Posibles alternativas de infraestructura

En cuanto a los posibles proyectos vinculados a infraestructura que podrían implementarse en la provincia para avanzar contra la crisis actual, Gil consideró que “hay que reforzar la estructura portuaria y los canales de acceso al Pacífico. Serían para mí, las obras más relevantes. También está el tema del proyecto de Meseta Intermedia, que también creo que habría que darle algún tipo de dinámica, aunque sea planificarla en el largo plazo”.

“Me parece que esas tres obras pueden ser la base de un cambio estructural en la Provincia”, apuntó el economista chubutense.

Deuda pública

Al ser consultado sobre los efectos adversos de la deuda pública actual que tiene que afrontar Chubut, el especialista consideró que “el peso de la deuda hay distintas formas de medirlo. Pero si lo incluimos en términos presupuestarios, podemos estimar aproximadamente el 15% del Presupuesto. Esta es una carga muy significativa y constriñe mucho las posibilidades de desarrollo de Chubut y la posibilidad de cumplimiento efectivo de obligaciones básicas como las que derivan de los contratos de trabajo”.

En este mismo sentido, indicó que “las deudas siempre son pesos y siempre restringen la soberanía de los gobiernos, restringen las posibilidades de desarrollo económico, en sí como deudas”.

Problemas a futuro

Asimismo, agregó que en “el caso de la Administración Pública se suma un componente significativo que es el uso del financiamiento que deriva de las deudas. Chubut presenta aquí una paradoja: el nivel de endeudamiento no está constatado con inversiones sociales o económicas que aumenten la productividad socioeconómica de la Provincia. Entonces nos encontramos con que los niveles de endeudamiento cuando los son para cubrir déficit operativo básico, entonces comienza un problema muy serio”.

“La salida de la deuda hoy, va a implicar problemas mañana y precisamente la política es la que tiene que planificar ese retorno la productividad socioeconómica. Siempre las deudas cuando se refinancian terminan creando mayor dependencia y generando muchos más costos transaccionales, aunque quizás se presentan como negociaciones exitosas fueren las que fueren. Solamente son exitosas, cuando se hace con plata en la caja. Cuando se hace sin recursos, hay que sospecharla porque va a generar más trampas al futuro, trampas en el sentido político”, enfatizó.

El ojo en la productividad

Gil también consideró que “el tema no pasa por los gastos, el tema pasa por la recaudación y por la productividad. No se trata acá de reducir gastos, personal o actividades, sino darle dinámica a la productividad de la provincia”.

“Cuando decimos que hay una buena base patrimonial, quiero decir que operen sobre la base patrimonial, no sobre la exteriorización de los gastos como sueldos. El tema es la estructura fiscal y dinamizar la productividad”, cargó.