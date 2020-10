Fiscal Federal de Comodoro pide indagatoria a Macri, Aguad y Srur

El fiscal ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, acompañó el pedido de la querella de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan -encabezada por la abogada Valeria Carreras- de que se impute y se cite a indagatoria a Macri, Aguad y Srur. La decisión del fiscal se dio en el marco de la segunda jornada de audiencias en las que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia definirá el futuro del fallo de primera instancia que dispuso el procesamiento de seis altos mandos de la Armada y rechazó investigar las eventuales responsabilidades de los integrantes del Poder Ejecutivo.

El fiscal avanzó con procesamiento de Macri y de Aguad porque considera que tanto el ex Presidente como el ex Ministro de Defensa estaban al tanto de que el submarino no estaba en condiciones de partir (lo que fue rechazado por la jueza Marta Yáñez en su fallo de febrero), por lo que como máximas autoridades deberían tener responsabilidad directa.