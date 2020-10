Fernández: “Macri debe tener un problema de amnesia severo”

El presidente Alberto Fernández hizo en la noche del martes una extensa y severa réplica a su antecesor, Mauricio Macri, diciéndole directamente que «dejaste un desastre» en la Argentina y consideró que el exmandatario «debe tener un problema de amnesia severo» y que le «impacta escucharlo hablar con tanta impunidad», al recordarle las cuestiones que dejó pendientes el anterior Gobierno.

Además, Fernández dijo que hay un sector de la dirigencia opositora que «exacerba el odio y la locura»; aseguró que «definitivamente no» se están yendo empresas del país y vaticinó que el año próximo la Argentina «va a crecer mucho».

El primer mandatario dedicó parte importante de una entrevista con el canal C5N a contestarle a Macri de manera directa y tuteándolo, mirando fijamente a la cámara de la televisión y enumerando una amplia lista de cuestiones.

Consultado en relación a que Macri dijo el lunes, en un reportaje por TN, que no sabe para qué sirvió el aislamiento por la pandemia de coronavirus, Fernández respondió: «Macri, para que recuerdes, la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido, crear un Ministerio de Salud que vos cerraste, poner en pie un Ministerio de Ciencia y Tecnología con el que vos terminaste, poner en marcha una serie de hospitales que estaban construidos en 2015 y que por decisión de tu gobernadora (bonaerense María Eugenia Vidal) nunca se inauguraron».

«Tuvimos que poner en marcha más de 60 hospitales, multiplicamos dos veces y media la cantidad de camas de terapia intensiva que había en Argentina. En tu gestión todo eso no existía y tuvimos que hacerlo durante la cuarentena», amplió.

También le espetó que «la cuarentena sirvió para que Argentina se ponga en orden después del desastre en que dejaste la Argentina» y aseveró: «Me impacta escucharlo hablar con tanta impunidad al expresidente». «Macri debe tener un problema de amnesia severo», enfatizó.

Asimismo Fernández ratificó que Macri le dijo que «murieran los que tuvieran que morirse» al hablar meses atrás. «Yo no miento, lo que yo dije que Macri me dijo efectivamente me lo dijo; lo aseguro, lo reafirmo y lo sostengo», enfatizó.

El Presidente salió así al cruce de las declaraciones que efectuó el lunes su antecesor, quien en una entrevista por TN criticó la política oficial ante la pandemia y las medidas impulsadas por el Gobierno en materia económica y social.

Además, Fernández consideró «asombroso» que Macri hable de una supuesta «persecución» en su contra, y dijo que «ellos ven en nosotros lo que ellos nos hicieron todos estos años».

«Es asombroso que Macri diga que lo perseguimos, si se espiaban entre ellos, No sé qué desconfiaba Macri de (el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez) Larreta», aseveró.

Recordó que cuando meses atrás mantuvo una conversación con Macri, «me manifestó su preocupación por causas que podían involucrarlo y le dije que nunca voy a levantar un teléfono para decirle a un juez que haga algo».

«Yo no miento, ahora hemos constatados muchas mentiras de Macri», agregó Fernández.

El primer mandatario aseveró además que los escraches e intimidaciones son «una práctica absolutamente reñida con la democracia» e «incalificable», y lo atribuyó a una «acción de un grupo de dirigentes políticos que exacerban los ánimos y la locura».

«Es increíble que un medio ponga los lugares para ir a manifestar y la dirección de la vicepresidenta (Cristina Kirchner)» para dirigirse a protestar a su casa, aseveró, y advirtió que manifestaciones como las de este lunes «potencian los contagios» de coronavirus.