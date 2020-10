“Fede” Wegrzyn jugará el Rugby Championship

Este viernes se presentó la lista de jugadores convocados a la Selección Argentina de Rugby “Los Pumas”, que participará del Personal Rugby Championship.

Convocado, está el chubutense Federico Wegrzyn, quien se encuentra concentrando y entrenando con el equipo nacional desde hace algunas semanas. El certamen se disputará el sábado 7 de noviembre, ante Sudáfrica.

Un chubutense en el Rugby Championship

El Head Coach de la Selección Argentina mayor de Rugby “Los Pumas”, Mario Ledesma definió los 45 convocados que viajarán a Australia para disputar la edición 2020 del Personal Rugby Championship.

De la lista final, 32 jugadores se encuentran en la concentración de Los Pumas en Uruguay y se subirán al avión el próximo domingo 4 de octubre. Por su parte, los otros 13 son aquellos que militan en el rugby europeo y que se incorporarán al plantel el lunes 19 de octubre.

El Seleccionado Nacional debutará oficialmente el sábado 7 de noviembre, ante Sudáfrica, en el Suncorp Stadium de Brisbane.

En la primera etapa en tierras de los Wallabies, el conjunto argentino deberá realizar una cuarentena de 14 días, donde estarán hospedados en la ciudad de Sídney y entrenarán bajo protocolo de aislamiento.

Los jugadores que no figuran en la lista rumbo a Oceanía se sumarán al plantel de Argentina XV para disputar el 4 Naciones Sudamericano, en la ciudad de Montevideo.

En cuanto a aquellos que se encuentran en Europa, como indica la Regulación 9 de World Rugby, serán liberados por sus respectivos clubes para poder viajar, realizar la cuarentena obligatoria y estar a disposición del cuerpo técnico argentino para el certamen.

En tanto, el back formado en CUBA, Matías Moroni, que inicialmente iba a ser parte de la lista para el Personal Rugby Championship, sufrió un esguince en el ligamento lateral de su rodilla derecha y no viajará con la delegación.

Dentro del listado, se encuentra una gran noticia para el rugby chubutense, ya que el ex jugador de Bigornia Club de Rawson, Federico Wegrzyn, figura dentro de los convocados al certamen, lo cual marca un hecho histórico para el deporte de “la ovalada” en nuestra provincia.

La nómina de convocados se completa con los siguientes jugadores: Albornoz Tomás; Alemanno, Matías; Bertranou, Gonzalo; Boffelli, Emiliano; Bosch, Facundo; Bruni, Rodrigo; Calás, Ignacio; Calles, Ignacio; Cancelliere, Sebastián; Carreras, Santiago; Chocobares, Santiago; Inti, Lucio; Cordero, Santiago; Cubelli, Tomás; De la Fuente, Jerónimo; Delguy, Bautista; Díaz Bonilla, Joaquín; Ezcurra, Felipe; Fernández Criado, Rodrigo; González, José Luis; González, Juan Martín; Gorrissen, Francisco; Grondona, Santiago; Imhoff, Juan; Isa, Facundo; Kremer, Marcos; Lezana, Tomás; Fallía, Juan Cruz; Matera, Pablo; Medrano, Santiago; Mito, Domingo; Montoya, Julián; Moyano, Ramiro; Orlando, Matías; Oviedo, Joaquín; Paulos, Lucas; Peté, Guido; Pieretto, Enrique; Sánchez, Nicolás; Socino, Santiago; Sordoni, Lucio; Tetis Chaparro, Nahuel; Vivas, Mayco; Zeiss, Juan Pablo.