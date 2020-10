Ezequiel Matthysse tiene coronavirus y se suspendió su debut profesional

El joven boxeador de la ciudad de Trelew, Walter Ezequiel Matthysse, informó este lunes, que su combate debut en el campo rentado de la disciplina, pautado para el sábado 24, fue pospuesto.

El deportista, se realizó el testeo correspondiente y dio positivo de COVID-19, tal como lo informó a través de sus redes sociales. Estima que la reprogramación de la pelea será en noviembre.



Se encuentra en buen estado

En Brasil, para el próximo sábado 24, estaba pautado el debut como profesional del joven boxeador de la ciudad de Trelew, Walter Ezequiel Matthysse.

Sin embargo, el combate no podrá darse, ya que el deportista que sigue la tradición familiar, desde su padre hasta sus tíos Soledad y Lucas, se ha realizado el testeo correspondiente para la detección o no de COBVID -19 y el resultado fue positivo.

Esto, fue informado y publicado por el propio deportista a través de sus redes sociales de Facebook e Instagram: “Estoy súper bien y sin síntomas de nada, con tremendas ganas de pelear y más preparado que nunca, pero bueno, no podemos hacer nada ante el resultado de COVID-19, una lástima después de tanto esfuerzo, sacrificio y preparación para mi tan esperado debut profesional”.

A lo que sumó: “gracias a todos los que me están escribiendo y llamando para preguntarme como estoy, sólo quiero decirles que estoy súper bien y que se queden tranquilos, que de ésta me levanto más fuerte que nunca como siempre, todo pasa por algo siempre y me quedo tranquilo descansando en las promesas de Dios que se van a cumplir en su tiempo perfecto”.

“Sé que la vida me está poniendo a prueba con todo ésto y me quiere hacer más fuerte y prepararme para todo lo bueno que se me viene, hay que ser pacientes y no rendirse nunca nada más”, valoró.

Finalizando al decir que “gracias a mi managers @sampsonboxing @tellobox_oficial que obviamente me llamaron y me dijeron que para noviembre si Dios quiere me van a tener debutando como profesional”.

El deportista, ahora buscará recuperarse de la mejor manera para encarar en algunas semanas, su preparación para lo que finalmente sea su debut en el campo rentado del boxeo.