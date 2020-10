¿Estrategia o desconocimiento?

Los trabajadores de la Legislatura se reunieron en asamblea junto con un abogado para hacer una presentación que se formalizaría este miércoles en el Ministerio Público Fiscal, declarando nula de toda nulidad la sesión “no se respetó nada del reglamento que los diputados cambiaron hace menos de un mes, no tuvieron en cuenta lo que dice la Constitución que no se puede aprobar un proyecto de ley para tomar un endeudamiento sin que pase por la Comisión de Hacienda. Además los despachos de comisión se votaron sin que estén las firmas de los secretarios de Comisión. Hubo muchas irregularidades que la justicia deberá definir si considera valida o no esta sesión”, advierten los trabajadores en la denuncia.