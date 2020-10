Estatales responsabilizan al Gobierno y también a la oposición por la crisis actual

Los reclamos de los trabajadores de la Administración Pública de Chubut para con el Gobierno Provincial se agudizan y cada vez son más actores los que se manifiestan en contra de los incumplimientos del Poder Ejecutivo. Quien volvió a cargar durante las últimas horas contra las autoridades de Fontana 50, fue Patricia Mariezcurrena, dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública (SOyEAP).

En primer lugar, la trabajadora del Hospital Dr. Andrés Ísola de Puerto Madryn sostuvo que “la situación de Chubut parece no tener un impase que vislumbre un horizonte para la solución de la actual crisis provincial. ‘La culpa es del otro’ se instaló como la mejor consigna que desnuda como cada sector expresa lo que nos sucede institucional, política y socialmente”.

En este mismo sentido, Mariezcurrena consideró que “una crisis a la cual, sobre todo los sectores políticos, nos han llevado y que por acción u omisión hoy escuchamos recetas y propuestas cual si fueran unos recién llegados o reporteros que relatan una realidad que les es ajena”.

En sus críticas hacia la administración de Mariano Arcioni cuestionó que “un Ejecutivo encerrado en su ceguera anti política, que profundiza la crisis, hablando para las redes a sus militantes inexistentes, pero preocupado de su fuero político a la vista de Buenos Aires”.

No obstante, también cargó contra los sectores opositores, afirmando que “no encuentran su lugar, ya sea por no asumir el lugar que les corresponde o porque es más fácil esperar o jugar su propia interna cuidando su quintita”.

“El presente es indefectiblemente una herencia del pasado, aunque algunos quieran distanciarse, cuando el archivo muestra los mismos actores políticos. Hoy hay un pueblo muy herido y cansado de escuchar promesa, que el mañana será mejor, cuando el presente no señala ninguna solución en lo inmediato”, enfatizó la dirigente del SOyEAP.

Por último, consideró que “nada estará mejor, las expresiones mediáticas del Ejecutivo y algunos diputados solo dejan ver que la prioridad no es el pueblo, muy por el contrario, están haciendo pagar el costo de la crisis a la gente. Mientras tanto, la realidad es una perinola con un pueblo asfixiado, envuelto en un endeudamiento involuntario, angustiado y desesperado. El pueblo tendrá memoria”.