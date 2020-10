Estatales regresaron a las calles para reclamar por los incumplimientos de Arcioni

Empleados nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Puerto Madryn salieron ayer a las calles para reclamar por la demora en el pago de los salarios. Además, reactivaron sus reclamos para con el Gobierno de Chubut por los incumplimientos que se están evidenciando actualmente para con los agentes estatales.

En diálogo con AzM Radio, Roberto Cabeda, representante de ATE Puerto Madryn, dijo que lo que sucedió ayer fue “una jornada más de lucha, visibilizando porque esto no terminó. Va a cumplir tres años y en breve vamos a tener un recordatorio de lo que ha venido ocurriendo. La memoria parece que se hace breve y hace tres años que estamos con esta situación los estatales”.

En cuanto al atraso que existe actualmente sobre el pago de los salarios de los empleados públicos y la poca convocatoria en los reclamos, afirmó que “esta es una situación que se viene dando con el tema del Covid, sobre todo en Madryn. Por eso la modalidad que tomamos es ir a cada lugar de trabajo y hacer pública la situación puntual de cada lugar. Acá funciona el Registro Civil y Adopciones, que está vinculado al Ministerio de Familia. La última vez que estuvimos había una falta en medidas de protección para los compañeros y compañeras, eso hoy se cubrió y hay distanciamiento”.

“Por otro lado, los compañeros y compañeras que pertenecen a la ex Ley 1.987, del Registro Civil, se les está adeudando dos sueldos, el medio aguinaldo. Pero también se les adeuda parte de los acuerdos firmados en el 2019, así que también eso es lo que estamos reclamando”, agregó.

En otro orden, Cabeda afirmó que en Puerto Madryn hay edificios que “están devastados y son los edificios que pertenecen a Educación”. En este sentido, agregó que en el Hospital Dr. Andrés Ísola “tenemos otras situaciones que tienen que ver con condiciones de filtros de aire y estuvimos reunidos con el director para ver cómo lo superamos”.

El representante de ATE en la ciudad del Golfo cargó contra la administración de Mariano Arcioni y enfatizó que “el Gobierno Provincial viene como producto de un descalabro permanente. Los anuncios no son creíbles. Se nos anunció salir del escalonado, pero anunciaron lo mismo en el 2019, por lo tanto, se hizo muy complejo creer. Es prácticamente imposible”.

“Nosotros sostenemos que hay un tema que atraviesa varios Gobiernos de distinto signo político, que tiene que ver con el endeudamiento de una provincia, que fue la cuarta exportadora del país, que tiene una baja cantidad de habitantes por lo que no tendría que estar enfrentando esta situación económica. Sin embargo, esto es producto de una fiesta de endeudamiento en moneda extranjera, cediendo soberanía”, cargó el referente sindical.