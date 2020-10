Estatales insistirán con pedir una reunión con Arcioni

El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman, se manifestó ayer respecto al posicionamiento que tiene actualmente la Mesa de Unidad Sindical, luego de distintas manifestaciones y medidas de fuerza que se implementaron durante este último tiempo y ante los incumplimientos de la administración de Mariano Arcioni.

En primer lugar, el referente sindical sostuvo que el jueves se harán presente en el ingreso a la Legislatura Provincial, atentos a que existe la posibilidad de que la sesión pactada para dicho día se realice de manera presencial. “Vamos a estar ahí, intentando que el resto de los legisladores y legisladoras provinciales puedan hacerse eco del tema de la Tributaria”, afirmó.

En este mismo sentido, remarcó que “no es menor porque hay cuestiones que el Gobierno ya ha tomado y que lo ha expresado de ese modo el ministro (José María) Grazzini y el ministro (Oscar) Antonena. Por ejemplo, el Impuesto Inmobiliario Rural, el Gobierno tiene el proyecto y la voluntad de empezar a cobrarlo luego de 14 años y a partir del 1 de enero de 2021”.

Asimismo, apuntó que también “todos sabemos lo que fue el consenso fiscal, que entre otras cosas reducía el valor del impuesto a la tierra, garantizando que iba a haber mayor cantidad de gente que iba a pagar. Nunca nada contrario a lo que sucedió en la realidad, porque no solamente nadie pagó en Chubut, sino que se redujo el valor de esos cobros. Creemos que tiene que ser actualizado tanto el valor de la tierra como el valor de la utilización del agua y que eso debía cobrarse a partir de entender que es un ingreso que tiene la Provincia, que es genuino y que hoy no está cobrando”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de mantener una reunión con el gobernador Arcioni, en el marco de constantes rechazos y negativas que han tenido durante los últimos meses, Goodman afirmó que utilizarán la misma técnica que implementaron con los legisladores provinciales.

“Lo pensamos hacer del mismo modo que lo hicimos con los diputados, insistiendo. Porque con los diputados lo queríamos hacer en enero, en febrero, en marzo. Lo planteamos durante toda la etapa inicial de la pandemia, y finalmente logramos reunirnos con ellos, cediendo todas las posiciones habidas y por haber de todos los sectores, entendiendo que no iba a ser una operación mediática la que nos iba a garantizar discutir con ellos y encontrarnos de una vez por todas y que ellos puedan manifestar en qué cuestiones avanzaron para Chubut”, enfatizó.