Estatales de Esquel en crisis: “A Arcioni no se le puede creer nada”

El doctor Fernando Macayo, de la localidad de Esquel, se refirió a la denuncia radicada este lunes contra el gobernador Mariano Arcioni por “abandono de persona”.

En diálogo con AzM Radio, explicó que “hubo una denuncia contra el Gobernador por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona, debido a que hay personal estatal que no cobra su sueldo desde el mes de julio, cuando ya estamos casi a mediados de octubre”.

Abandono de persona

“Este abandono de no cumplir con el derecho al salario que tiene el trabajador”, mencionó el médico, “es lo que incurre en esos incumplimientos de deberes, y en el abandono de persona de forma directa ya que cada trabajador tiene su familia; y en forma indirecta afecta el derecho a la educación y acceso a la salud de la población”.

“Son mentirosos seriales”

A ello, Macayo sumó que “al estar, en nuestro caso como esenciales, sin el salario y con un montón de otras falencias en el medio de la pandemia, con razón (el Gobernador) está incumpliendo sus deberes; no sabemos realmente qué va a pasar en noviembre porque a esta persona no se le puede creer nada, son mentirosos seriales”.

“No se les puede creer nada”

Por último, el doctor de la ciudad cordillerana fue contundente: “Nadie le puede creer nada a esta gente, imaginemos que no se puede creer en la palabra y mucho menos en lo firmado. El año pasado firmaron una paritaria antes de las elecciones, sabiendo que no la podían cumplir, y fueron gobierno después de eso. Estafaron a la gente, mintieron porque no pudieron pagar más después de eso y así estamos como estamos. Hasta que las cosas no estén como corresponde, nadie le puede creer nada a él ni a sus funcionarios”, expresó.