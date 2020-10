Estatales confirmaron que el anuncio del fin del pago escalonado “era mentira”

La reunión entre los representantes de la mayoría de las asociaciones sindicales que nuclean a los trabajadores de la Administración Pública y las autoridades del Poder Ejecutivo no surtió los efectos esperados. Lo que sucedió fue que la información aportada por el ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, y el ministro de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena, no conformó a los principales referentes sindicales.

Como consecuencia de esto optaron por pasar la noche dentro de Casa de Gobierno y poco antes del mediodía salieron para dialogar con el resto de los trabajadores estatales que estaba fuera de Fontana 50.

Allí se explicó lo que había sucedido horas antes y el primero en hablar fue Carlos Milani, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SiTraViCh). En primer lugar, afirmó que se seguirá pagando de manera escalonada, ya que entre el 5 y el 10 de noviembre, según sostuvo, no se pagarían los haberes de octubre.

Cronograma de pagos

Al respecto, dijo que los representantes del Poder Ejecutivo detallaron que durante el 11° mes del año se pagarán los haberes de agosto a los empleados de los Rangos 3 y 4, mientras que los agentes de los Rangos 1 y 2, personal de Salud y efectivos de la Policía de Chubut cobrarán septiembre en noviembre.

Posteriormente, Milani cuestionó que esta situación de “normalidad” se dará hasta fin de año, mientras que a partir de enero se dependerá de futuras negociaciones y acuerdos que pueda alcanzar el Gobierno Provincial.

El secretario general del SiTraViCh remarcó que lo que esperaban ayer era ser recibidos por el gobernador Mariano Arcioni y que él explique la realidad que está atravesando Chubut. No obstante, lo que ocurrió, según Milani, “lo único que hace es sostener la actual situación de los trabajadores. No hay planteado pago en cuotas de ninguno de los conceptos que se está adeudando porque no está el dinero. Sigue el atraso salarial y aunque ellos digan que no, a nuestro entender sigue el pago escalonado”.



“Sacarnos de la manifestación”

A su turno, Ángel Sierra, secretario general de la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL), cuestionó que “toda esta mejora sustancial que había manifestado el Gobernador en la conferencia de prensa no fue más que para sacarnos de la manifestación y que cada uno se vaya a su casa diciendo que la situación iba a mejorar”.

“Vimos los números ayer (por el jueves) y tiene un plazo muy corto que va a ser noviembre y diciembre. En enero todo depende y son supuestos de ingresos que puedan llegar a la Provincia”, agregó.

Actividad legislativa

Sierra, en sintonía con Milani, enfatizó que “son todas proyecciones económicas que ellos tienen y lo dibujan de esta manera porque dicen que así se maneja la economía. Pero a nosotros nos dejan más preocupaciones de las que teníamos”. “Hoy tendría que haber muchos más trabajadores acá afuera para que se enteren cuál es la realidad”, cuestionó Sierra.

Sobre la actualidad de la Legislatura, el secretario general de la APEL afirmó que en el Poder Legislativo habría que poner “un candado y cerrar”, argumentando que “se han ido a sesionar a otro lado. Esto es muy preocupante para todos los chubutenses y para todos los trabajadores de la Provincia”

Movilización conjunta para la próxima semana

Por su parte, Santiago Goodman, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), hizo un llamado a todos los trabajadores estatales, sosteniendo que “con la unidad es la única forma de poder enfrentar a lo que este Gobierno está haciendo”.

En este sentido, hizo una convocatoria para que la semana próxima se realice una medida de fuerza “donde estemos todos los trabajadores estatales en cada uno de los pueblos y ciudades de nuestra provincia”. “Los que estamos en Rawson tenemos que aglutinar acciones que nos pongan en las calles, en la ruta y en donde estemos todos los sectores garantizando que esto lo podemos revertir”, apuntó

Salud pública

El otro de los referentes sindicales que cumplió con la función de orador frente a Casa de Gobierno fue Carlos Sepúlveda, secretario general del Sindicato de Salud Pública (SiSaP). En primer lugar, consideró que “el panorama es muy oscuro” y dijo que luego de la reunión con autoridades del Poder Ejecutivo “se nos generaron más incertidumbres que certezas”.

Por último, se refirió a la situación que están atravesando los trabajadores de la Salud Pública, en el marco de todas las actividades y labores que se llevan a cabo para afrontar la pandemia de coronavirus. “Estamos en una situación muy compleja. Hay trabajadores que no estamos siendo cuidados y no se ha dado prioridad a la Salud Pública. El Gobierno se debe hacer cargo de todos los compromisos que asumió con los trabajadores de la Salud Pública”, concluyó.