Esquel: Las carreras de formación docente acumulan deserciones por la crisis

El efecto de la pandemia sobre el sistema educativo no sólo se pronunció durante los últimos meses a nivel provincial, sino que expuso las debilidades de una estructura que hoy apunta a sostenerse a través de la virtualidad.

En tal sentido, el estudiante del profesorado de Historia del Instituto de Formación Docente 809 de Esquel, Agustín Barreiro, habló sobre la situación que atraviesan no solo docentes y auxiliares, sino los propios estudiantes, muchos de los cuales han tenido que abandonar la carrera por no contar con las herramientas para sostener la continuidad a través de plataformas virtuales. En diálogo con AzM Radio, Barreiro expuso que «sinceramente, la vida en el ISFD 809 me ha construido y formado en varios sentidos, como estudiante estoy muy conforme por la calidad docente y de compañeros que me han tocado, y como futuro docente apunto a una educación pública, gratuita y de calidad» y agregó que «la mayor inversión en términos de sociedad debe ser la educación, y más en esta provincia donde la educación ha caído muchísimo en los últimos tres años; es una deuda que hay que saldar para, posteriormente, seguir construyendo».

Padecer la crisis

Asimismo, el estudiante sostuvo que «con respecto al pago escalonado, hace aproximadamente dos años que lo venimos padeciendo, principalmente docentes y auxiliares que nos encontramos en una situación de paro constante, donde 2019 y 2018 fueron años muy fuertes para nuestro instituto» y contó que «en varias ocasiones nos tocó acompañar a los docentes de nuestras cátedras en esta situación, salir a marchar, hacer intervenciones en diferentes lugares; y de alguna manera, todo el escenario económico provincial afectó la calidad de las carreras de nuestro instituto».

«No existe un protocolo viable»

«Al día de la fecha», continuó Barreiro, «seguimos en la misma, con un Gobierno Provincial que ha sido muy ausente en términos de educación, y la pandemia agravó todo aún más; al día de hoy no existe un protocolo viable para tener un retorno presencial a las aulas, por lo que estamos a la deriva».

«Acompaño y entiendo la lucha docente, mi madre lo es, lo veo en mi propia casa y con colegas que ya se han recibido y ejercen la profesión; se siente un desánimo muy grande, el docente trabaja determinado tiempo y el Gobierno no le da el pago que realmente le tiene que dar, y así ha pasado hasta ahora, que adeudan tres meses y un aguinaldo».

«Nuestro Instituto decayó»

«En muchos casos, hay docentes que no están cobrando y le ponen un ‘plus’, advirtiendo que en esta situación no pueden abandonar a sus estudiantes y dejar de formarlos», planteó el estudiante del ISFD, remarcando que la falta de pago de haberes «afecta la vida cotidiana de los docentes y la vida institucional, porque en ese sentido nuestro Instituto empezó a decaer, hay mucho desánimo y poca predisposición a algunas cuestiones», apuntó Barreiro.

Oportunidades

Consultado sobre la virtualidad en tiempos de pandemia, el estudiante reconoció que «no todos pueden acceder a la misma» y analizó que «Chubut no estaba para pasar de un esquema presencial a uno virtual, lo veo en compañeros que han dejado la carrera porque no pueden seguir; hay gente que está cursando hace 2, 3 y 4 años, y vemos que les afecta y que tienen que abandonar porque no tienen las mismas oportunidades que los otros».