Esquel: Aprobarían suba a municipales, pero hay dudas sobre la “contribución patronal”

El secretario de Hacienda de la Municipalidad de Esquel, contador Matías Taccetta, se refirió al acuerdo entre el Ejecutivo y el SOEME y ZO, el cual contempla el pase a planta permanente de 60 trabajadores municipales.

En diálogo con AzM Radio, habló sobre los programas municipales que beneficiaron a un sector comercial durante el aislamiento, y del lanzamiento de un programa para los prestadores turísticos.

Gestión de fondos públicos

Al respecto, Taccetta recordó que “en mayo de este año se firmó un acuerdo salarial donde se establecía, entre otras cosas, la cláusula sexta donde se acordaba un pago de un 2% de contribución patronal al gremio, con la condición de que la Secretaría de Trabajo dictamine o apruebe la legalidad del mismo” y explicó que “si bien todos saben que el sindicato no tenía o no tiene personería gremial, lo que queríamos saber es si nosotros estábamos en condiciones o si era legal pagar ese importe al gremio; más que nada, para evitar los problemas que pudiéramos tener el Intendente o yo como Secretario de Hacienda, que somos responsables sobre los fondos municipales”.

Asesoramiento legal

También, mencionó el funcionario que se consultó al secretario de Trabajo provincial, Cristian Ayala, y que “al no tener un dictamen claro, el Concejo Deliberante no quiso aprobar ese acuerdo y es por eso que sucedió lo que sucedió la semana pasada, una medida de fuerza por parte del gremio que finalmente fue levantada”.

Sobre la presunta “interna” entre el bloque oficialista y Sergio Ongarato, expuso que “el bloque está en su derecho, y también pedíamos nosotros desde el Ejecutivo, que la Secretaría de Trabajo o el Ministerio de Trabajo de la Nación dictamine si lo que estábamos firmando era legal o no; algunos asesores municipales nos decían que si se convertía en Ordenanza era legal y otros decían que no, por eso pusimos como condición para el pago de ese 2%, que fuera la Secretaría de Trabajo la que nos dijera si era legal o no”.

Seguirán las negociaciones

Finalmente, el pasado lunes “dicha Secretaría nos dijo que no era el organismo indicado para dictaminar la legalidad o no, sino que eso pasaba por Trabajo de Nación, por eso el mismo día el gremio resolvió levantar la medida y seguir dialogando entre el Ejecutivo y parte del sindicato sobre cuál es la mejor salida; si se puede pagar ese 2% o bien ver la posibilidad de no hacerlo y dar un incremento salarial”, apuntó Taccetta.

“Estoy de acuerdo si es legal”

Por otro lado, el titular de Hacienda de Esquel recordó que “Camioneros también cuenta con una contribución patronal, Luz y Fuerza también, esto fue una solicitud de ellos y volvemos a lo mismo: estoy de acuerdo siempre y cuando sea legal, nosotros manejamos fondos públicos y no disponemos libremente de ellos, sino que tenemos que hacer todo dentro de la ley y es por ello que se planteó la duda para que sea un organismo superior a nosotros el que dictamine si estaba bien lo que estábamos haciendo o no”.

Sin contribución patronal

Ahora, la iniciativa del 2% volvió a “foja cero”, sostuvo Taccetta, deslizando que el Concejo Deliberante debería aprobar los acuerdos salariales del mes de mayo a la fecha, exceptuando la polémica “cláusula sexta”.

“Tuvimos incremento salarial del 10% en el mes de enero, luego en mayo con un adicional de $3.000, en julio un incremento en la antigüedad del 0,5%; en septiembre último otro 10% más una suma de $1.500 para todos los empleados municipales”, detalló el secretario de Hacienda.

Reducir el gasto público

Consultado sobre la necesidad manifestada por el Municipio de reducir la estructura del Estado y el eventual pase a planta de 60 trabajadores, Taccetta ofreció como fundamento el achique del gasto público: “Lo venimos haciendo unos cuántos años, soy parte del equipo de Hacienda hace nueve, desde la gestión anterior, y siempre tuvimos como objetivo minimizar el gasto para maximizar la inversión. Hemos hecho muchas obras y gran parte de los vehículos del Municipio corresponden a una flota casi nueva, entre 2 a 5 años de antigüedad. Pero el tema de los pases a planta tiene que ver con que son trabajadores precarizados. No lo considero un incremento del gasto sino una mejora de la calidad de vida de los mismos, que en su momento fueron contratados y hoy en día tienen más de 5 años de contrato, por lo que estamos en condiciones de darles este beneficio. No se han incorporado contratos nuevos en los últimos años, lo que nos permite achicar la cantidad de empleados del Municipio, ya sea por jubilación como ocurrió con unas 65 personas, además de que en los últimos 5 años no se ha incorporado más gente”.



Fondo anticíclico ante la crisis

En relación al impacto de la crisis provincial en el erario municipal, el funcionario indicó que “hace 8 años iniciamos un trabajo en el que yo planteaba la constitución de un fondo anticíclico; cada vez que terminamos de pagar los sueldos, el último día hábil del mes, tenemos como fondo anticíclico tres masas salariales; el mismo permite, en aquellos momentos donde la crisis golpea fuerte como en estos momentos o bien cuando empezó el aislamiento social obligatorio, hacer obras o ayudar a aquellos que la están pasando mal como el caso de los comerciantes”.

Ayuda al sector turístico

Por otra parte, Taccetta anticipó que “estamos por enviar al Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza para ayudar al sector turístico, uno de los que no tuvo ingresos durante estos meses y que seguramente tampoco los tendrá en los próximos” y remarcó que “siempre estamos escuchando no sólo a los comerciantes sino a todos los vecinos y viendo qué posibilidad hay de acompañarlos en esta situación”.

A su vez, detalló: “En base a la cantidad de habilitaciones comerciales que tenemos, estamos hablando de unos 100 prestadores turísticos que serían beneficiarios de estas exenciones o beneficios para el sector, y también hablamos de una especie de ‘ATP’ a nivel municipal para los prestadores turísticos que necesitan mantener a los empleados, para que no sufran bajas. Estamos buscando que el Municipio pueda ayudarlos para poder pagar parte de los sueldos, por un lado tendrán el ATP nacional y por el otro los estaremos ayudando nosotros”.