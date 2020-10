Esquel: Aguardan que la Provincia gestione la reactivación de vuelos

En el marco de la apertura y flexibilización de distintas actividades en la provincia de Chubut, desde la Secretaría de Turismo de Esquel, su titular Gustavo Simieli se refirió al pedido de reactivación de vuelos para la región.

En diálogo con AzM Radio, el funcionario sostuvo que “venimos presentando notas con los pedidos, los cuales estamos reforzando” y advirtió que “estamos recibiendo pedidos de pasajeros para el tramo Buenos Aires-Esquel y viceversa”.

Pedido al Gobernador

En la misma línea, Simieli explicó que “contamos con más de 95 pasajeros pidiendo los vuelos formalmente desde hace menos de tres días, que es cuando empezamos con esta difusión” y pidió “poder ponerle una fecha a los vuelos”.

“Desde la Secretaría y la Municipalidad de Esquel tenemos la necesidad, y se la transmitimos a quien corresponde que es el Ministerio de Turismo, el cual elevará los pedidos a quien corresponda; entendemos que en las provincias son los gobernadores los que tienen que hacer el pedido formal a Aerolíneas (Argentinas) para que pueda programar esos vuelos”, apuntó.

Sin respuestas

“No entendemos cuál fue el motivo por el cual los dos vuelos programados para los días 23 y 30 de octubre, estuvieron dos días en pantalla y después los sacaron”, manifestó el titular de Turismo de la localidad cordillerana, quien analizó que “no sabemos si la empresa fue la que no hizo el pedido de vuelos para Esquel o bien si la Provincia no reforzó el mismo ante la aerolínea, es algo que no entendemos y por eso queremos llegar por todos los medios ante la necesidad de los pasajeros de poder volar hacia Esquel y hacia Buenos Aires”.

“Atados de pies y manos”

Entre las acciones organizadas desde el área de Turismo municipal, Simieli fue contundente: “No es lo mismo si tenemos o no turismo, si nos vamos a manejar con la gente local de manera comarcal o bien si habrá una apertura completa. Son distintos frentes que venimos atacando para poder estar cubiertos ante cualquier eventualidad. Apuntamos a una apertura total del turismo, que es lo que el sector necesita. Pero estamos atados de pies y manos y lo único que podemos hacer son gestiones”, determinó.