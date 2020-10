Escala el enfrentamiento de Arcioni con el Poder Judicial

Un nuevo capítulo en el abierto enfrentamiento que mantiene el gobernador Mariano Arcioni con el Poder Judicial tuvo lugar este miércoles, cuando el Fiscal de Estado confirmó que por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, denunciará por mal desempeño en sus funciones a los jueces Soñis y Caviglia. Se trata de los magistrados comodorenses que formularon duras críticas hacia el mandatario y hasta le sugirieron que “diera un paso al costado”, en el contexto de crisis generalizada que atraviesa la provincia.

Desde el Superior Tribunal de Justicia tomaron distancia de las “formas” en que los jueces realizaron el reclamo, aunque advirtieron que los planteos por el cobro irregular de los salarios, es legítimo.

En las últimas horas, dos actores del Poder Judicial cruzaron al Poder Ejecutivo por el atraso en la cancelación de los haberes. Puntualmente, fueron los jueces Alejandro Soñís y Miguel Caviglia, ambos de Comodoro Rivadavia.

En primer lugar, Caviglia, remarcó que “nos están adeudando ya tres meses de sueldo, como es de público conocimiento, y el medio aguinaldo. Esto genera una situación de incertidumbre, no solo en la administración de Justicia, sino en toda la Administración Pública, que entendemos que no se puede seguir soportando”.

“Tiene que hacer un sinceramiento”

“Evidentemente no están dadas las condiciones como para seguir adelante en este contexto, que entiendo que el señor Gobernador no tiene las mejores relaciones con Nación. Sabemos que se ha tensado mucho la relación, sabemos que no van a bajar nuevos fondos más allá de los escasos 5.000 millones comprometidos, que no alcanzan ni siquiera a cubrir la tercera parte de la deuda que mantiene con la Administración Pública, que está en el orden de los 17.000 y 20.000 millones de pesos”, agregó el magistrado.

Además, en una entrevista con Canal 9, dijo que “hace tiempo que le venimos pidiendo al Gobernador que tiene que hacer un sinceramiento del Estado provincial, de las arcas del Estado y de la Administración Pública, achicar la planta de personal, no solo político, porque sabemos que en el Valle hay muchas personas que viven de la Administración Pública, que cobran sueldos y algunas sin ir a trabajar. Hay que poner la casa en orden”.



Giacomone denuncia

El fiscal de Estado, Andrés Giacomone, confirmó que Arcioni denunciará a los jueces de Comodoro Rivadavia, Alejandro Soñis y Miguel Angel Caviglia, por mal desempeño en sus funciones, tal como lo prevé el artículo 165 de la Constitución Provincial, como consecuencia de las declaraciones públicas que efectuaran los magistrados mencionados.

La denuncia se efectuará ante el Consejo de la Magistratura con la representación del fiscal de Estado quien consideró que “las apreciaciones de tipo político consisten una falta de conducta”. En la presentación, el fiscal de Estado hace referencia a las expresiones públicas en medios periodísticos en las que los magistrados “aprovechándose de su investidura se extralimitaron con opiniones dignas de partidismo político, cuestión que configura una intromisión de poderes, un claro activismo político y por consiguiente un claro acto de mal desempeño de su cargo”.

Panizzi: “los dichos de Soñis y Caviglia no representan al Poder Judicial”

El vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, sostuvo que las declaraciones de los jueces Alejandro Soñis y Miguel Angel Caviglia, en las que pidieron públicamente que el mandatario provincial “dé un paso al costado”, fueron formuladas a título personal y “no representan al Poder Judicial”.

Los magistrados habían manifestado que existe un “avasallamiento hacia las instituciones, hacia la independencia de los poderes en general y del Judicial en particular”, responsabilizando al gobernador Mariano Arcioni.

En ese contexto, Panizzi afirmó que “estas declaraciones han sido a título personal de los jueces y no se han atribuido la representación del Poder Judicial, ni del Fuero Penal, ni de la circunscripción de Comodoro Rivadavia. Es una protesta con firma de Caviglia y de Soñís; es decir claramente es a título personal”.

El ministro del STJ analizó que esto, “da una cuenta clara de que estos jueces no están de acuerdo, ni son amigos, ni lo quieren mucho al gobernador. No creo que esté en juego aquí la independencia del Poder Judicial. Podrá cuestionárseles que los jueces no han hablado por sus sentencias, o se han extralimitado en sus opiniones, pero no que han puesto en vilo la independencia del Poder Judicial”, dijo Panizzi quien consideró que puede cuestionarse los modos, pero no que se haya cometido una infracción.