Encendido reclamo en el interior por la ausencia del Estado Provincial

Ante la creciente crisis económico-financiara y social que atraviesa la provincia de Chubut, desde las localidades del interior comienzan a alzar la voz en reclamo por la falta de respuestas a las demandas de las comunidades. Alertan sobre la emergencia energética que atraviesan los municipios y Comunas del Departamento Río Senguer, al igual que parajes y Comunas de Languiñeo, entre otras de la provincia.

Asimismo las autoridades de las localidades del interior consultadas por El Diario, advierten que el Estado provincial está ausente, no hay proyectos de obra, temen por la escasez de agua en el verano y aseguran que los productores han sido abandonados por la autoridad provincial.

En la mayoría de los casos, las autoridades locales han decidido avanzar en gestiones conjuntas y apelando en algunos casos al aporte del privado, debido que “viajar a Rawson es un gasto y una pérdida de tiempo”, afirman.



Río Mayo sin energía

El intendente de Río Mayo, Alejandro Avendaño, se manifestó respecto a la emergencia energética que atraviesan en el suroeste de Chubut, como consecuencia de la ausencia de la colaboración y resolución de problemas por parte del Gobierno Provincial.

En primer lugar, remarcó que están viviendo “una situación complicada, tratándose de un servicio tan esencial como es el suministro eléctrico”. “Esto viene desde hace larga data. Los servicios han estado concesionados a empresas privadas y la desinversión de algunos años repercute en esto”, apuntó.

En este mismo sentido, agregó que “la situación en general de la Provincia hace que servicios públicos no estén en tiempo y forma con trabajos de mantenimiento, ya que todo motor que funciona las 24 horas necesita esto. Son tres equipos de los cuales hoy hay uno fuera de servicio. Hay una serie de factores que hicieron que el servicio eléctrico sufra interrupciones, no solamente en la localidad sino también en todo el interconectado que vincula a varias comunidades dentro del departamento”.

Ante este panorama se han pedido informes debido a que “se agudizaba la situación el año pasado y en otra gestión municipal. Tuvo continuidad este año y la situación se viene agravando por el estado mismo de los equipos y la falta de mantenimiento. Eso lo venimos reflejando a través desde gestiones y notas. Sabemos que esto insume un recurso económico importante y nosotros por el mes de marzo afrontamos un ‘service’ con insumos, y con muy pocos repuestos”.

“Es un recurso que supera ampliamente lo que uno puede abonar, entonces llegamos a esta situación y vemos que no tenemos muchas salidas. Los tiempos se dilatan y fue por lo cual nos juntamos planteando esto de forma unipersonal y en conjunto, pero llega un momento en el que a la situación hay que darle un corte para que se haga el esfuerzo y priorice el sistema del interconectado en esta parte de la Provincia. Nos parece que si bien hay problemas económicos, hacemos gestiones para que se priorice este servicio”, concluyó Avendaño.



Alto Río Senguer, sin obras

El intendente de Alto Río Senguer, Manuel López Gutiérrez, también se refirió a la emergencia energética, y planteó la falta de obras por parte del Gobierno Provincial. “Hace poquito tuvimos contacto con el Gobierno por el problema de energía; el Departamento de Senguer depende de la energía que se genera en Río Mayo, teníamos dos motores rotos y eso generó bastante ruido porque ya se agotaron las instancias administrativas para hacer el reclamo. La Provincia se comprometió a través del Ministro de Energía a resolverlo lo más pronto posible”.

En cuanto a otras demandas de la comunidad, López Gutiérrez advirtió que “no tenemos obras de provincia, no tenemos nada; solamente algunas del plan Argentina Hace con el convenio firmado, pero dependemos básicamente de eso, que son obras nacionales” y remarcó que “casi todos los municipios están golpeando las ventanillas con respecto a los planes Argentina Hace, Argentina Solidaria y demás, o bien cualquier lugar al que se pueda enviar un proyecto y generar una obra para los pueblos”.



Un Estado “suspendido”

“La relación con el Gobierno está, es institucional. Entendemos que la provincia tiene problemas financieros y que ello conlleva a que tenga problemas sociales. Es algo que se manifiesta en los problemas políticos e institucionales: hoy, tener un Estado Provincial prácticamente con la mayoría de sus empleados en retención de servicios, habla claro de que la situación no es la mejor y muchas de las reparticiones públicas no están funcionando”.

“La mayoría de los empleados públicos vienen atrasados dos o tres meses en sus haberes y tampoco han salido, tal vez antes, algún fin de semana algunos se iban a Esquel o El Bolsón, pero eso hace cinco o seis meses que no ocurre; por el contrario, esa gente invirtió el dinero en el pueblo y eso se notó”, sostuvo el Intendente de la comuna que registra un total de 2.300 habitantes.



Cushamen pide respuestas

Recientemente, el jefe comunal de Cushamen, Ricardo Millahuala, advirtió que a las consecuencias que dejó el temporal del último invierno ahora se suma el problema de la plaga de la tucura. Según indicó en diálogo con AzM Radio, también en esa zona “la presencia del Estado provincial es nula”. “Nos preocupan los pequeños productores”, afirmó Millahuala al señalar que también genera conflicto para la comunidad el retraso en el pago de los haberes, que afecta el funcionamiento de la escasa estructura estatal en la zona.

Vecinos preocupados

En otras localidades, son incluso los vecinos quienes advierten ausencia del Estado. David Manuel Daut, es un dirigente radical de la pequeña comunidad de Colan Conhue que cuestiona no sólo al Ejecutivo provincial, sino también a la oposición.

“Todos están cobrando sueldo y no hacen nada, la solución no se ve, aquí el oficialismo como la oposición no existe”, dijo el vecino en diálogo con El Diario, al tiempo que agregó que “tuvimos dos o tres días sin luz y ahora que hay viento pendemos de un hilo”.

A medida que aumenta la temperatura en la zona, “nos preocupa si vamos a tener agua”, indicó Daut, al señalar que muchos pobladores rurales se sienten abandonados, y respecto del gobernador Mariano Arcioni advirtió que “estamos asustados porque no sabe qué rumbo tomar, no solo él, sino los diputados que no se los conoce ni se los ve”.