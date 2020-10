En Rawson visitaron 600 casas y testearon a 159 personas en tres días

Previo al inicio del programa nacional, el municipio de Rawson abrió la convocatoria a voluntarios que posteriormente fueron capacitados por personal de la sanidad pública provincial para rastrear los casos sintomáticos de CoViD-19 en Playa Unión. El voluntariado aún no se cerró, quienes tengan intención de formar parte del cuerpo de rastreadores pueden comunicarse al 280-4831485.

El programa, concluido la primera etapa evaluativa en Playa Unión, iniciará el lunes en el Área 23. “Convocamos a la gente de Rawson para que se sume, y así poder hacer más rápido y práctico este trabajo, que es beneficioso para todos los vecinos de la ciudad”, explicó la directora General de Promoción Social, Mirna Vallejos.

Rastrillaje

El médico y referente del Plan Detectar en Rawson, Sebastián Restucha, (MP-2751), puntualizó que durante el jueves, viernes y sábado “visitamos casi 600 viviendas”, lo que definió como “un trabajo de rastrillaje importante”. A eso se suman “159 personas testeadas, de las cuales 60 muestras arrojaron positivo. Esto representa un 37,7% de casos positivos”.

Sobre la detección de casos, Restucha indicó que “existen hoy varias formas de poder decir que un paciente es positivo; o porque es contacto estrecho, estuvo más de 15 minutos, a menos de metros, o no haber utilizado el tapabocas adecuadamente con un caso positivo”.

El médico remarcó que “si la persona no presenta síntomas, no es necesario que concurra a la base de evaluación. Buscamos gente que presente síntomas. Si sos contacto estrecho de un positivo y no tenés síntoma, tenés que mantener el aislamiento por 14 días”.

Guardias mínimas

Más allá del trabajo impreso en el programa Detectar, la Secretaría de Desarrollo Social y Familia continúa con guardias mínimas. Es decir, “cuando terminamos el rastrillaje vinculado al plan, seguimos cumpliendo por la tarde con las tareas específicas que demanda el área. El grupo humano es poco, pero el corazón muy grande”, expuso Vallejos.